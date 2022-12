Fantacalcio, i 5 calciatori che possono svoltare con il mercato di gennaio

Cinque giocatori, molto deludenti al fantacalcio nella prima parte della stagione, possono rinascere grazie al mercato invernale.

Il campionato è ormai andato in stand-by da diverse settimane, lasciando spazio al Mondiale in corso di svolgimento in Qatar. I club stanno quindi approfittando della pausa invernale per riflettere sulle prossime operazioni (sia in entrata che in uscita) da concretizzare ad inizio 2023. La sessione invernale del mercato, in particolare, potrebbe rivelarsi per 5 specifici calciatori, deludenti in questa prima parte della stagione e in attesa di trasferirsi altrove per rinascere anche in ottica fantacalcio. Elementi da prendere al volo, o mantenere in rosa, nel caso in cui dovessero davvero trasferirsi in un altro club della Serie A.

È il caso, ad esempio, Federico Bonazzoli scivolato indietro nelle gerarchie del tecnico della Salernitana Davide Nicola. Per lui, in 14 apparizioni, soltanto 2 assist e una rete datata 28 agosto. Un bottino deludente, molto distante dalle aspettative estive. Nell’ultima gara contro il Monza il tecnico, oltre ad escluderlo dalla formazione titolare, ha scelto di non impiegarlo. Un chiaro messaggio diretto alla propria dirigenza che, non a caso, ha iniziato a cercare possibili acquirenti. Situazione da monitorare: Bonazzoli ha bisogno di sentirsi amato per esprimersi ad alti livelli.

Situazione simile per Eldor Shomurodov, poco più di una comparsa alla Roma. José Mourinho lo ha impiegato soltanto in 6 occasioni, per un totale di 115 minuti (nessun contributo in fase offensiva). Dopo l’acquisto da parte dei capitolini di Ola Solbakken il suo destino appare segnato. In questi giorni si parla di un suo possibile passaggio alla Cremonese: una squadra che, di fatto, giocherebbe per lui e gli consentirebbe di giocare con assoluta regolarità. Al Genoa, due anni fa, aveva fatto bene. Nei grigiorossi, dove diventerebbe il leader tecnico dello spogliatoio, potrebbe ripetersi.

Fantacalcio, i 5 giocatori su cui puntare in caso di trasferimento

In lista di sbarco c’è anche Szymon Zurkowski. Strana parabola, la sua. Nella scorsa stagione il polacco era diventato una colonna portante dell’Empoli, mettendo a segno 6 reti e 3 assist decisivi per la salvezza dei toscani. Rientrato alla Fiorentina, è rimasto sorprendentemente ai margini: 2 presenze, l’ultima delle quali datata 11 settembre. Da quel momento in poi, una lunga sequela di panchine e mancati impieghi. Partirà, e fa bene. Perché è forte. La lista contiene pure il nome di Abdelhamid Sabiri, al centro di un’altra situazione paradossale. Protagonista al Mondiale (a segno nella lotteria dei rigori contro la Spagna) ma in ombra alla Sampdoria, non certo per demeriti suoi.

Il rapporto con l’ormai ex tecnico Marco Giampaolo non è mai decollato e lo stesso si può dire di quello con Dejan Stankovic. Il quale contro la Cremonese lo ha utilizzato nell’inedita posizione di ala destra per poi panchinarlo (e non inserirlo) nella successiva gara persa per mano dell’Inter. Un solo gol ma può dare tanto. Fiorentina lo sta studiando: i contatti posso intensificarsi dopo la conclusione del Mondiale. Chiudiamo con Rick Karsdorp, fuori rosa nella Roma. La Juventus lo ritiene un ottimo alter-ego di Juan Cuadrado. E visto il pessimo rendimento del colombiano, in bianconero l’olandese si ritroverebbe nelle migliori condizioni per rinascere.