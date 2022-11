“Avanti tutta”: Juventus, rivoluzione di Allegri sul mercato

La Juventus ha iniziato a riflettere sulle prossime operazione di mercato: il tecnico Allegri vara la rivoluzione bianconera.

La crisi di risultati e le voci riguardanti un possibile esonero sono state messe alle spalle. Massimiliano Allegri infatti, grazie alle tre vittorie consecutive ottenute in campionato, è riuscito a rimettere in careggiata la Juventus ed arrampicarsi fino al terzo posto a -2 dal Milan secondo. Il Napoli capolista è ancora distante tuttavia il rendimento positivo ha fatto tornare il buonumore all’interno del club, pronto ad investire a gennaio al fine di rendere la rosa maggiormente competitiva.

Il nome attualmente più in voga negli uffici bianconeri è quello di Rick Karsdorp. L’olandese, dopo essere stato definito “un traditore” da José Mourinho al termine di Sassuolo-Roma, è finito fuori rosa con il tecnico portoghese che sta spingendo per farlo partire subito. Il direttore generale Tiago Pinto, dal canto suo, vorrebbe tenerlo tuttavia le chance di arrivare ad una ricucitura della strappo appaiono minime. Ecco perché i giallorossi, da ormai qualche giorno, hanno iniziato a valutare concretamente l’idea di cederlo alla riapertura del mercato.

Resta da capire se il divorzio avverrà attraverso la formula del prestito o a titolo definitivo, ma la sostanza non cambia. La sua avventura nella capitale sta per arrivare ai titoli di coda e la Vecchia Signora, alla ricerca di un alternativa di qualità a Juan Cuadrado, è intenzionata a cogliere questa occasione. Nel taccuino dell’amministratore delegato Maurizio Arrivabene, poi, ci sono diversi altri profili.

Juventus, avanti tutta nel restyling della rosa

Sulla fascia sinistra, ad esempio, è più che possibile il rientro anticipato a Torino di Andrea Cambiaso che in questa prima parte della stagione si è ben disimpegnato a Bologna (2 assist in 13 apparizioni complessive). Occhio inoltre ad Alfonso Pedraza del Villarreal, per il quale negli scorsi mesi aveva richiesto informazioni l’Inter. Gli arrivi, giocoforza, dovranno essere finanziati dalle eventuali cessioni. In lista di sbarco, ad esempio, è finito Weston McKennie.

L’esplosione di Fabio Miretti e soprattutto di Nicolò Fagioli rischiano di farlo scivolare indietro nelle gerarchie di Allegri e renderlo così sacrificabile. Le pretendenti non mancano ed una sua partenza ad inizio 2023 consentirebbe alla Juventus di incamerare risorse fresche da destinare ai prossimi colpi in entrata. “Avanti tutta”, si legge nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’. La rivoluzione tecnica sta per entrare nel vivo.