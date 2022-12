Milan, guarda cosa fa Ibrahimovic. Lo svedese cambia mestiere e la cosa diventa già virale: l’ennesima ‘trovata’ è geniale, il motivo

Far parlare di sé anche da infortunato e da relegato in tribuna: non è un missione semplice, eppure Zlatan Ibrahimovic sta riuscendo ugualmente nell’impresa. E come non potrebbe? Carismatico, mai banale e sempre diretto. Lo svedese è uno dei personaggi unici del calcio moderno, polarizzando attorno a sé l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori di tutto il mondo. Che piaccia o meno anche a chi ha il coraggio di definirsi ancora scettico sull’ex PSG e United.

E nel mentre che il Milan lo attende nuovamente in campo, Ibrahimovic non sta certo con le mani in mano. Da quando è rientrato in rossonero, il bomber si è dato seriamente da fare. Non solo in campo, portando in dote uno Scudetto e lavorando sodo per il recupero. Ma anche e soprattutto all’esterno del campo, dove il buon Zlatan si è scoperto personaggio capace di attrarre e intrattenere a trecentosessanta gradi. Dalla conduzione di Sanremo, all’ospitata a ‘Striscia la Notizia’: insomma, Ibra non si è fatto mancare nulla e ora è di nuovo virale per la sua ennesima ‘trovata’.

Ibrahimovic cambia mestiere e il Milan lo attende in campo: la trovata è già virale

Cosa è riuscito ad inventarsi questa volta il caro e vecchio Zlatan? A quasi quarant’anni, Ibrahimovic cambia mestiere e si dà al cinema. Almeno per una comparsa nel nuovo progetto di Carlo Verdone. Come annunciato via social dal noto regista romano, il fuoriclasse del Milan era al lavoro sul set cinematografico nelle vesti di attore. Ancora segreto il ruolo che avrà lo svedese, che però torna a sorprendere tifosi e non con le sue parentesi extra-calcistiche.

E nell’attesa di ritrovare il campo, Ibrahimovic incassa anche i complimenti social dello stesso Verdone: “Persona deliziosa per umiltà, generosità e professionalità. Ci siamo conosciuti oggi per la prima volta e posso dire che ho un nuovo amico che spero di rivedere presto. Grazie ancora Zlatan per aver accettato il mio invito con slancio. Non è da tutti … E te ne sarò sempre grato. Ti auguro ogni bene”, ha postato il noto comico capitolino.