Il Brasile vincerà i Mondiali in Qatar: spunta la prova

Dal Brasile all’Argentina e al Portogallo, c’è grande attesa per i Quarti di finale dei Mondiali di calcio in Qatar.

Nella giornata di domani inizieranno ufficialmente i Quarti di finale dei Mondiali in Qatar. Sono rimaste quasi tutte le favorite e ormai sia i tifosi che gli addetti ai lavori si chiedono chi vincerà la rassegna iridata. Dal Portogallo di Cristiano Ronaldo all’Argentina di Messi senza dimenticare la Francia campione in carica ed il Brasile di Neymar. Almeno 7 delle 8 squadre qualificate ai Quarti erano favorite nel loro match e solo il Marocco è la grande sorpresa. La nazionale africana ha battuto la Spagna ai calci di rigore, dopo una gara straordinaria.

Ziyech e compagni arrivano a questa fase della competizione come assoluta incognita, ma c’è chi credeva molto nella qualità di questa Nazionale. Non parliamo di Samuel Eto’o che pure aveva fatto i pronostici sui Mondiali e credeva molto nel Marocco, ma parliamo invece di un curioso algoritmo. Un algoritmo che sta finora indovinando tutto.

L’argomento in questione è l’algoritmo di Gracenote Nielsen Company, un’azienda che ha fatto i suoi pronostici prima del Mondiale in Qatar. Questo algoritmo ha indovinato quasi al 100 % quali saranno i Quarti di finale del torneo, dati che hanno lasciato increduli tutti gli addetti ai lavori. La precisione di questo algoritmo è incredibile e l’immagine, pubblicata prima dell’inizio del Mondiale, sta facendo ora il giro dei social. In tanti credono che l’algoritmo sarà quasi infallibile fino alla fine.

L’algoritmo è sicuro: Brasile campione del mondo

Questo algoritmo si basa su determinate statistiche e ha previsto che quasi sempre la squadra favorita, nei match ad eliminazione diretta, passa il turno. L’unico errore dell’algoritmo riguarda il Belgio, una nazionale che in realtà ha deluso le aspettative ma che doveva, a loro dire, raggiungere la finale del torneo.

Ora l’algoritmo ha però fatto un aggiornamento e ha calcolato chi vincerà il torneo secondo le attuali 8 squadre presenti all’interno della rassegna iridata. Secondo la Nielsen la finale sarà Brasile-Portogallo con la Nazionale verdeoro che ha rispettato le previsioni mentre Cristiano Ronaldo e compagni hanno battuto la Francia in semifinale. Qui la svolta con il Brasile di Neymar che dovrebbe avere la meglio prima su Messi e poi su Cristiano Ronaldo, riuscendo così ad ottenere il suo sesto Mondiale nella storia.

In passato fu il famoso ‘Polpo Paul’ ad indovinare la Spagna vincente dei Mondiali in finale con l’Olanda. In Qatar ci hanno provato diversi: dal furetto al cammello, ma l’algoritmo della Nielsen è apparso senza dubbio il più credibile. Mancano poche ore agli inizi dei Quarti di finale e c’è grande curiosità riguardo alla predizione della Nielsen. Lo scopriremo davvero molto presto…