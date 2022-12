L’abbraccio tra la Hakimi e la mamma è la metafora di una Nazionale intera

Il Marocco è sicuramente la sopresa di questo campionato del Mondo ed Hakimi ne rappresenta l’essenza più intima.

L’unica sorpresa degli ottavi di finale è stata sicuramente l’eliminazione dalla Spagna. Gli iberici, infatti, sono usciti dalla massima competizione per le nazionali dopo aver perso ai calci di rigore contro il Marocco.

La gara è stata giocata prettamente dalla Spagna, ma la squadra guidata da Hoalid Regragui ha sicuramente meritato il passaggio del turno. Il Marocco è ora atteso da un’altra super sfida, ovvero quella di domani contro il Portogallo. A prescindere di come andrà la sfida contro i lusitani, i ‘Leoni dell’Atlante’, hanno già fatto qualcosa di storico, visto che non avevano mai raggiunto i quarti di finale di un Mondiale.

Infatti, una volta che Hakimi ha segnato il rigore decisivo per la qualificazione, in Marocco, e non solo, è scoppiata una festa che ha contagiato tutto il mondo. Tutti i tifosi del team africano, infatti, hanno invaso le strade di tantissime città. Tra le immagini più belle del passaggio del turno della squadra guidata da Regragui bisogna inserire sicuramente quella tra Hakimi e sua mamma.

Marocco,Hakimi e sua madre sono l’emblema di una nazione intera

L’ex giocatore nerazzurro, infatti, dopo aver festeggiato il passaggio del turno con i suoi compagni, si è arrampicato sugli spalti per abbracciare sua mamma. Questo gesto, fatto da Hakimi già dopo la vittoria contro il Belgio, è l’emblema di un popolo migratore che in questi giorni sta vivendo letteralmente un sogno.

I marocchini, di fatto, sono un popolo abituato ad emigrare verso altri paesi per trovare fortuna. In questa Nazionale, infatti, ci sono ben 14 giocatori su 26 che sono nati all’estero. Lo stesso Hakimi è nato proprio nella Spagna che ha fatto fuori dalla corsa Mondiale. La mamma del giocatore del PSG, invece, rappresenta tutte quelle persone che con grandissimo coraggio hanno lasciato il proprio paese d’origine per cercare di regalare ai propri figli possibilità di vivere una vita migliore.