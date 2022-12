Chi sono i cinque giocatori più sottovalutati della Serie A: c’è Cristante

La Serie A è pronta tornare nel vivo dopo la pausa Mondiale. Occhio alla lotta scudetto e ai possibili colpi di scena della seconda parte della stagione. Si attendono novità anche sul fronte mercato

La Serie A riaprirà le danze in vista della 16^ giornata. Occhi puntati sulla cima della classifica, con il Napoli chiamato a difendere il primo posto. Attenzione alle possibili rimonte di Milan e Juventus, con i bianconeri pronti a confermare l’ottimo finale prima della pausa Mondiale in Qatar.

Quali saranno i giocatori rivelazione in vista della seconda parte della stagione? Impossibile dare risposte certe, ma la sensazione è che il calciomercato potrebbe portare diverse novità di formazione in occasione del girone di ritorno. Detto questo, più che parlare di sorprese, potremmo focalizzare il nostro discorso su cinque giocatori chiave nel corso della prima parte di campionato, passati inosservati da tutti.

Impossibile non citare Bennacer, metronomo del centrocampo rossonero, e perfetto sia in fase di possesso, sia in fase di contenimento. Il centrocampista algerino merita una nota di riguardo per il suo rendimento costante, fatto di quantità e qualità. Pollice verso l’alto anche per Rabiot, rigenerato totalmente in maglia bianconera nella prima parte di campionato, e pronto a confermarsi anche nel girone di ritorno.

Serie A, cinque giocatori sottovalutati nella prima parte di stagione

Indice puntato anche su Cristante, spesso criticato, ma pedina fondamentale per l’equlibrio del gioco della Roma. Il centrocampista della Roma sarà fondamentale anche in vista del ritorno di Wijnaldum. A prescindere dal suo poco hype tra gli addetti ai lavori e i tifosi, Cristante resta il fulcro del centrocampo al quale Mourinho difficilmente rinuncerà.

Da non sottovalutare anche l’impatto di Dzeko dopo l’infortunio di Lukaku. L’attaccante bosniaco, difficilmente sarà confermato titolare con il ritorno del centravanti belga, ma siamo sicuri che sarà un vantaggio per l’Inter. Promosso anche per Baschirotto, autentica rivelazione del Lecce, e ottimo impatto sulla Serie A anche per Laurientè, il quale sarà confermato nell’undici titolare del Sassuolo anche con il ritorno di Berardi.