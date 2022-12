“Può fare bene”: Modric in Serie A, l’indiscrezione clamorosa

Modric, protagonista di un Mondiale super, a fine stagione lascerà il Real Madrid. La sua carriera potrebbe proseguire in Italia.

Un Mondiale monstre, che può diventare straordinario. Trentasette anni e non sentirli per Luka Modric, capitano della Croaza che ieri ha estromesso dalla kermesse il Brasile indicato da tutti gli addetti ai lavori come una delle principali favorite alla vittoria finale. Se di impresa vera e propria non si può parlare (i biancorossi sono arrivati secondi nel 2018) resta comunque la sorpresa nel vedere i verdeoro già eliminati ai quarti di finale.

La squadra di Zlatko Dalic affronterà quindi l’Argentina nella prima seminale del torneo, in programma il 13 dicembre alle ore 20. Un match di grande prestigio, che si preannuncia quanto mai equilibrato. L’Albiceleste, alla luce dell’ottimo rendimento fornito da Lionel Messi, appare leggermente più avanti nei pronostici. La Croazia, nell’occasione, si aggrapperà ancora una volta al suo faro di centrocampo.

Un vero e proprio punto di riferimento per i propri compagni, capace di essere utile tanto in fase di interdizione che in quella di costruzione della manovra. Nasce infatti da un suo passaggio l’azione che ha portato alla rete del pareggio realizzata da Bruno Petkovic al 117esimo minuto. Un top player senza tempo Modric il cui futuro, paradossalmente, deve ancora essere scritto. L’unica certezza è rappresentata dal fatto che la sua lunga avventura al Real Madrid si concluderà a giugno.

Modric, tutto da scrivere il suo futuro

Le Merengues nella prossima stagione hanno intenzione di rinnovare il reparto mediano e di abbassare l’età media complessiva della rosa a disposizione di Carlo Ancelotti. Un restyling che passerà proprio attraverso la (dolorosa) rinuncia al talento nato Zadar il 9 settembre 1985. Il numero 10, dal canto suo, ha intenzione di proseguire la propria carriera e valuterà le proposte che gli arriveranno Nei giorni scorsi hanno iniziato a circolare alcune voci riguardanti un possibile passaggio alla Roma, alla ricerca di elementi di grande qualità.

Di queste indiscrezioni ha voluto parlare l’ex calciatore del Genoa (oggi al Karagumruk) Davide Biraschi ai microfoni di calciomercato.it in onda su Twitch TvPlay. “Non mi esprimo più di tanto, penso semplicemente che in una squadra ci sia un mix di gente importante, con esperienza, insieme a dei giovani che possano imparare. Un Modric quindi credo possa fare bene. Io ho fatto la gavetta, ho imparato tanto da giocatori con grande esperienza”.