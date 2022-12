Mondiali, gesto da applausi: è successo dopo Inghilterra-Francia

I Mondiali in Qatar regalano l’ennesima bella immagine che fa il giro del web: è successo dopo Inghilterra-Francia.

I Mondiali 2022 in Qatar si avviano verso la conclusione. La rassegna iridata organizzata dalla FIFA è iniziata tra le polemiche. Le numerosi morti degli operai impegnati nella costruzione degli stadi, il mancato rispetto dei diritti umani e le discriminazioni nei confronti della comunità LGBTQ+, hanno scatenato le polemiche prime e durante la competizione.

Con ogni probabilità si continuerà a discutere a proposito di quanto accaduto in Qatar anche nelle prossime settimane. Il campo, però, quello più atteso, è sempre capace di regalare emozioni. Il calcio giocato, infatti, sta regalando più di una sorpresa. La favola Marocco, l’eliminazione del Brasile, la lotteria dei calci di rigore tra Argentina ed Olanda: emozione allo stato puro per gli amanti del football.

Mondiali, cosa è successo alla fine di Inghilterra-Francia

Ieri sera è stato il turno di Inghilterra-Francia, match valido per i quarti di finale della Coppa del Mondo 2022. La gara, conclusasi ai tempi regolamentari, ha regalato l’ennesima bella immagine della competizione. Il match, agguerrito fino alla fine, ha visto trionfare la Francia del commissario tecnico Didier Deschamps. I transalpini, complice l’errore dal dischetto di Harry Kane nel finale, hanno battuto gli inglesi del ct Gareth Southgate ed hanno strappato il pass per la semifinale.

Alla fine del match proprio Harry Kane, reo di aver sbagliato il rigore che avrebbe potuto portare al gol del 2-2, è scoppiato in lacrime. Piegato in due, chino per terra, reggendosi al prato con una mano, il centravanti della Nazionale inglese è stato decisivo, in negativo, per l’eliminazione dei suoi. Proprio quel momento è stato catturato dalle telecamere presenti in campo, pronte ad immortalare le emozioni delle due compagini. Ed è stato in quegli attimi che è intervenuto Pickford, portiere dell’Inghilterra, che ha fatto da scudo all’attaccante del Tottenham. “Un po’ di rispetto per favore!”: queste le parole del portiere inglese nei confronti di un cameraman che, prontamente,è stato costretto ad allontanarsi.