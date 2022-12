Dal Qatar alla Serie A: ora il vero problema è di Spalletti

Legame forte tra i Mondiali e la Serie A. C’è un aspetto che potrebbe (dovrebbe?) preoccupare Luciano Spalletti.

C’è un’unica domanda che in queste settimane sta monopolizzando l’attenzione dei tifosi del Napoli, in vista della ripresa del campionato: lo Scudetto è davvero possibile? Quella partenopea è una piazza che nella sua storia recente ha dovuto fronteggiare diverse delusioni, ed ecco perchè a sto giro i supporters napoletani vorrebbero capire a priori di cosa stiamo esattamente parlando quando discutiamo del Napoli 2022/23 di Luciano Spalletti.

La verità è che, ad oggi, è davvero difficile provare ad immaginare l’epilogo di questa stagione. In primis perchè, ovviamente, mancano ancora tante partite ed il calcio insegna che ogni pronostico può essere ribaltato, ed ogni vantaggio in termini numerici può essere assottigliato sul campo.

Il Napoli è primo in classifica, e questo è dato di fatto, ma è anche vero che ci sono almeno due-tre squadre che sembra non vogliano assolutamente mollare dalla presa. E dal Qatar arriva un segnale molto chiaro, un dato che deve mettere in allarme Spalletti ed i suoi ragazzi.

Serie A e Qatar: le semifinali del Mondiale ed il messaggio a Spalletti

Siamo ormai arrivati nella fase finale del Mondiale. Sono rimaste quattro squadre ed ognuna di loro ha delle peculiarità diverse. Dal Marocco alla Francia, passando per Argentina e Croazia: si sfideranno cosi quattro compagini molto particolari, che parlano anche italiano e strizzano l’occhio alle big di Serie A. Tranne il Napoli.

Il Milan, secondo in classifica, guarda al Qatar e sorride per quello che è stato il percorso della Francia di Giroud (protagonista indiscusso con quattro gol) e Theo Hernandez, altra presenza fondamentale per la squadra di Deschamps. Ed ancora dalla nazionale francese arriva il messaggio anche per Allegri, con Rabiot che si è dimostrato nuovamente presenza molto importante anche per i galletti.

Massimiliano Allegri, però, può sorridere anche per i suoi Di Maria e Paredes. In questo caso, va detto, non stiamo parlando di colonne portanti della seleccion (anche perchè l’ex Paris Saint Germain si è fatto nuovamente male), ma comunque giocatori che potrebbero tornare a Torino con la Coppa del Mondo in tasca.

Ed ancora l’Inter, sempre parlando di Argentina, con Lautaro Martinez che sfiderà in un match molto interessante la Croazia di Marcelo Brozovic: Inzaghi può ritenersi soddisfatto del percorso di entrambi, anche se soprattutto il centrocampista ha dato l’impressione di essere un giocatore fondamentale per i suoi. E il Napoli? Spalletti osserva. I suoi sono tornati tutti dal Qatar, ed ora l’allenatore spera che le altre pretendenti per il titolo non vengano rinvigorite da calciatori più consapevole della propria forza. Semifinalisti al Mondiale, finalisti o anche vincitori…