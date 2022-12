Il Napoli avvisa tutti: Spalletti ha una nuova arma per la ripresa

Il Napoli continua ad incantare nel ritiro invernale in Turchia. Mentre tutte le altre attendono il calo, gli azzurri hanno già avvisato tutti

Un 3-2 e un 3-1, rispettivamente rifilati ad Antalyaspor e Crystal Palace, nelle due amichevoli disputate in Turchia dal Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri hanno ripreso esattamente laddove avevano lasciato, proponendo un calcio fresco e frizzante anche nelle due sgambate invernali viste nel mini-ritiro di Antalya. Un mini-ritiro già concluso per i partenopei, che si apprestano a rientrare alla casa base forti di un’arma in più.

Già, perché mentre tutte le altre big sono lì ad attendere al varco un calo degli azzurri, gli uomini di Luciano Spalletti non danno segnali di cedimento. Anzi, semmai danno segnali di crescita. Non solo per continuità e costanza, ma anche per condizione atletica e nuovi spunti da poter cavalcare nel corso della seconda parte di stagione. In Turchia, il Napoli potrebbe aver trovato una nuova arma per il proprio undici titolare. Ed è pronta ad avvisare la concorrenza, Inter in primis.

Il Napoli di Spalletti ha una nuova arma. E le altre ora devono fare attenzione

Una nuova arma che ha il nome e cognome di Giacomo Raspadori. Sì, è un po’ il segreto di Pulcinella, ma l’ex Sassuolo ha messo a segno 4 dei 6 gol segnati in Turchia dal Napoli di Luciano Spalletti. Mezzala, sottopunta, trequartista e chi più ne ha, più ne metta. Durante il ritiro di Antalya, il tecnico di Certaldo sembra aver trovato finalmente la quadra nel come far coesistere tutti i suoi talenti principali talenti. E addirittura nel come aggiungere ulteriore qualità al proprio undici, con un potenziale cambio modulo.

Certo, i freddi numeri sono perlopiù validi per la lotteria e per i media, ma un 4-2-3-1 oggi appare più percorribile che mai. Soprattutto in assenza di un altro totem come Piotr Zielinski, ancora in ferie dopo l’esperienza in Qatar con la sua Polonia. E allora occhio all’impatto che Raspadori potrebbe avere nuovamente sul campionato del Napoli: dopo aver ricoperto alla perfezione anche il ruolo di vice-Osimhen, l’ex Sassuolo può consacrarsi alle spalle dello stesso nigeriano. Inter, Milan e Juventus avvisate.