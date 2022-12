Dai gol nel derby a Maradona: Immobile si racconta a suon di record

Arriva un nuovo riconoscimento per Ciro Immobile, inserito nella lista dei 50 migliori giocatori del mondo stilata da ‘Goal’: le sue dichiarazioni.

Il nome di Ciro Immobile, in occasione del 2022 ricco di gol e prestazioni degne di nota, è stato inserito per la seconda volta nella lista di ‘Goal50’. Ovvero dei cinquanta migliori giocatori del mondo. Queste le sue dichiarazioni una volta appresa la notizia.

Anche per il 2022, Ciro Immobile è stato valutato come uno dei 50 migliori giocatore al mondo. Le sue qualità non sono una novità per gli appassionati di calcio, così come per i tifosi biancocelesti che ad ogni suo gol danno vita ad ovazioni indimenticabili.

La Lazio gioisce con lui di tutti i suoi traguardi e di tutti i riconoscimenti che gli vengono conferiti. Stavolta, con l’occasione, ai microfoni di ‘Goal’ ha parlato l’attaccante in prima persona. Le sue parole hanno fatto riferimento agli inizi della sua carriera e alle sensazioni vissute all’Olimpico in occasioni particolari. Ma non solamente: c’è anche l’elogio a Diego Armando Maradona.

Lazio, parla il capitano Immobile: il suo nome di nuovo presente nella lista dei 50 migliori giocatori al mondo

Così, allora, Ciro Immobile ha parlato ai microfoni di ‘Goal’ in occasione dell’inserimento del proprio nome nella lista dei migliori 50 giocatori del mondo: “È sempre bello vincere i premi. Poi quando raddoppi, puoi metterli uno accanto all’altro, vicini (ride, ndr). Vi ringrazio, sono molto felice. È una bella soddisfazione”.

Con l’occasione ha fatto riferimento alle gare che più l’hanno colpito nel corso della sua carriera: “Ce ne sono varie che mi hanno segnato. Però quelle che ricordo con più emozione sono l’esordio in Serie A e il debutto in Nazionale. Con queste due partite mi sono approcciato al mondo dei professionisti e quindi le ricordo con più emozione”.

Non è mancato il riferimento all’affetto del suo pubblico e dei tifosi che a ogni suo gol esplodono in un unico coro. Specialmente in un’occasione: “All’Olimpico ci sono state tante ovazioni che mi hanno colpito. Sicuramente sono tutte sentite, però ovviamente quelle dei goal al derby contro la Roma sono le più belle“.

Infine, il pensiero è andato alle Leggende del calcio, con Maradona in prima linea: “Per fortuna nel calcio ne abbiamo avute tante di leggende. E citarne una sarebbe davvero poco. Sono quelli che hanno segnato la storia di questo sport, come Maradona e Van Basten”. “Non abbiamo avuto la fortuna di ammirare le gesta ma possiamo farlo grazie ai video”, ha concluso Immobile.