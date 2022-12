Mondiali, FIFA accusata di censura: spunta il retroscena dal Qatar

Il retroscena spuntato in queste ore dai Mondiali e l’accusa di censura alla FIFA che sta facendo discutere.

Quelli del Qatar sono Mondiali nati sotto una stella particolare. Già alla vigilia della competizione si è parlato tanto di questa competizione, quello che sarebbe stato il suo impatto su tutta la stagione ma anche sull’opinione pubblica. Quest’ultimo aspetto, va detto, ha creato scompiglio ben prima di cominciare. In molti hanno manifestato perplessità nel permettere lo svolgimento di un torneo cosi importante in un paese dove i diritti civili fanno fatica ad emergere, e dove ci sono lati oscuri anche sulla stessa assegnazione al Qatar di questa competizione.

Alla fine si è andati avanti. Si sta giocando, siamo arrivati alle semifinali e tutti sono in attesa di scoprire le finaliste di un’edizione sicuramente storica dei Mondiali. Francia e Marocco da una parte, Argentina e Croazia dall’altra. Quattro squadre, due big dal Sud America all’Europa e due compagini che sono vere e proprie outsider.

Un percorso lungo e tortuoso per tutte e quattro, che non ha di certo lesinato polemiche. Anche perchè sono diverse le big che si sono dovute arrendere ben prima delle semifinali. Senza considerare l’Italia, che nemmeno è partita per il Qatar, un’altra grande che si è fermata alla fase a gironi è la Germania. Un’eliminazione, quella dei tedeschi, che ha visto nelle stesso girone passare Spagna e Giappone, e non senza polemiche.

FIFA, l’accusa di censura arrivata in queste ore

E cosi in queste ore è emerso un retroscena molto particolare, che vede proprio la FIFA al centro delle polemiche. Il motivo? Ricorderete sicuramente il gol di Tanaka nella sfida tra Giappone e Spagna, l’ultima della fase a gironi, prima annullato dall’arbitro e poi convalidato dal Var, il tutto legato alla posizione del pallone sull’assist di Mitoma dalla linea di fondo. Palla dentro, palla fuori. Il sistema tecnologico ha evidenziato come il pallone fosse dentro il campo al momento del cross di Mitoma, e non fuori come ravvisato in un primo momento.

Eppure, non è stato semplice certificare questo aspetto. Il tutto perchè la regia internazionale non ha chiaro il fin da subito la situazione ai telespettatori, mostrando le immagini che invece hanno convinto il Var a richiamare l’arbitro e convalidare il gol. E proprio su quest’ultimo aspetto che si sofferma il ‘Daily Mail’, portando cosi ad un’accusa di vera e propria censura.

Secondo il quotidiano britannico, infatti, sarebbe stato proprio il massimo organo del calcio a ‘censurare‘ la trasmissione delle immagini viste del Var, che avrebbero chiarito fin da subito la validità del gol, invece di quelle andate in onda dal basso, che hanno mandato in tilt i tifosi.

La testimonianza è stata riportata dalla ‘BBC’, che avrebbe chiesto a più riprese di trasmettere le immagini, ricevendo un ‘no’ secco dalla FIFA a ben quattro richieste di trasmissione. Nessun commento chiaro è arrivato in queste ore, lasciando grossi dubbi sui motivi per i quali non è stata concessa la trasmissione delle immagini chiarificatrici. Il ‘Daily Mail’, tra l’altro, sospetta che tutto questo sia stato fatto proprio per spostare l’attenzione sull’episodio in sé, mettendo in secondo piano altre questioni ben più serie che in quei giorni stavano emergendo dal Qatar.