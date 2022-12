Commisso ha vinto la sua scommessa e la Fiorentina se la gode al Mondiale

Rocco Commisso ha finalmente vinto la sua scommessa. E ora la Fiorentina se la gode al Mondiale: sorride il patron viola

Il secondo anno di Vincenzo Italiano non sta stupendo quanto ci si aspettava, ma il bilancio finora non può che essere positivo. Nei tre anni della sua gestione, Rocco Commisso ha portato la Fiorentina a presenziare nuovamente in Europa e a rappresentare (o almeno provare a farlo) un’alternativa alle big che ormai spadroneggiano nel campionato italiano.

Gli investimenti e le controversie non sono mancate, soprattutto se si pensa alla cessione di Dusan Vlahovic. Eppure, l’attuale patron della Viola non si è mai tirato indietro quando c’è stato da mettere mano al portafoglio. Sia a livello di impianti e strutture, sia per la campagna acquisti per migliorare l’undici di Vincenzo Italiano. Emblematico in tal senso l’acquisto di Sofyan Amrabat nel 2020: quasi destinato al Napoli di ADL e Giuntoli, la Fiorentina se lo aggiudicò per oltre 20 milioni di euro più bonus. Una delle sue primissime scommesse, anche se è stata a tratti rimpianta.

Commisso ha vinto la scommessa Amrabat. E la Fiorentina se lo gode finalmente al Mondiale

Dopo oltre un anno e mezzo di anonimato, Amrabat sembrava destinato ad essere catalogato come il più classico dei ‘one season wonder’. E invece, il marocchino è tornato a macinare chilometri, gioco e palloni recuperati. Proprio come ai tempi dell’Hellas Verona. Un qualcosa che è emerso negli ultimi mesi della gestione Italiano, che difatti lo ha incoronato come il reale erede di Lucas Torreira. E che poi è emerso soprattutto in questo Mondiale di Qatar 2022.

Prima contro il Belgio, poi contro la Croazia e ancora contro Spagna e Portogallo. Persino nel confronto con i migliori centrocampisti al mondo, Amrabat ha giganteggiato nel suo Marocco, rivelandosi e confermandosi leader di una squadra che adesso si giocherà addirittura un posto per la finale contro i campioni in carica della Francia. Sorride, Commisso: finalmente la sua scommessa sta portando i frutti desiderati. E dopo Dusan Vlahovic, i top club di tutta Europa sono pronti a bussare ancora alla porta della Viola. Nell’attesa, Italiano e i tifosi se lo godono in vista della ripresa