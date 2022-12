Messi è a due gare dalla storia: ecco la chiave per fermare la Croazia

L’Argentina di Leo Messi affronterà questa sera la Croazia vice campione del mondo. Tante insidie per l’Albiceleste.

I Mondiali di calcio in Qatar stanno arrivando alla fase finale e mancano tre gare ufficiali alla sua conclusione. Nella giornata odierna ci sarà la prima semifinale della rassegna iridata, la sfida tra l’Argentina di Messi e la Croazia vicecampione del mondo di Luka Modric e dell’interista Marcelo Brozovic. La Pulce è a sole due gare dalla storia, ma per provare a vincere l’unico titolo che gli manca dovrà battere la finalista e (probabilmente) i campioni del mondo in carica, salvo ulteriori miracoli in casa del Marocco.

Leo si trova davanti all’ultima chance della sua carriera, quella che non sono riusciti a cogliere il suo eterno rivale Cristiano Ronaldo e l’amico e compagno di squadra Neymar. Nel 2014 ha sfiorato l’impresa, ma l’Albiceleste usci’ in finale, ora Messi è consapevole che non avrà altre occasioni e finora abbiamo visto un numero dieci nettamente più maturo rispetto al passato. La stella del PSG è stata finora decisiva in quasi tutte le gare, ma allo stesso tempo l’armatura dell’Argentina è tutt’altro che perfetta e contro l’Olanda abbiamo visto evidenti lacune, soprattutto in fase difensiva.

Sia l’Argentina che la Croazia hanno due ottime fasi offensive, ma il match di questa sera si deciderà probabilmente a centrocampo. Le due nazionali si sono affrontate nella fase a gironi dell’ultimo Mondiale e nel 2018 la nazionale dell’est Europa trionfò con un netto 3 a 0. La squadra di Scaloni sembra molto più equilibrata rispetto a quella Nazionale, ma ci saranno due uomini che avranno un ruolo chiave oggi.

Messi, i due calciatori decisivi per l’Argentina

Oltre a Leo Messi sono due i calciatori che avranno un ruolo chiave nel match odierno. Parliamo dei due giovanissimi e talentuosi centrocampisti Mac Allister ed Enzo Fernandez. I due calciatori hanno disputato finora un ottimo Mondiale, specialmente la stella del Benfica. L’ex River Plate è tra i migliori giovani della competizione. Allo stesso tempo oggi avranno avversari durissimi e sarà per loro dura arginare il centrocampo croato.

Mac Allister ed Enzo Fernandez dovranno avere le capacità di fermare il palleggio e le qualità tecniche di Modric, Kovacic e Brozovic ed allo stesso tempo di contribuire alla fase offensiva dei sudamericani. Una cosa tutt’altro che facile e abbiamo visto come anche il Brasile ne sa qualcosa. La Croazia è il primo grande ostacolo sulla strada di Messi ed ora l’Argentina ha il compito di fermarla e prendersi una rivincita rispetto al loro ultimo scontro.