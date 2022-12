La chat whatsapp dei calciatori del Brasile dopo l’eliminazione dal Mondiale

Grande delusione in casa Brasile per l’eliminazione dei Mondiali. Neymar e non solo erano probabilmente all’ultima occasione.

I Mondiali di calcio in Qatar sono entrati nel vivo e nella giornata di domani Argentina e Croazia si affronteranno nella prima semifinale del torneo. C’è grande attesa per questo match, il possibile penultimo atto di Lionel Messi verso la storia e verso l’unico trofeo che manca nella sua straordinaria carriera. E pensare che tutti attendevano la semifinale sudamericana tra Argentina e Brasile, ma Perisic e compagni hanno cambiato tutto, stravolgendo le aspettative del pubblico di tutto il mondo.

Fin dall’inizio del torneo il Brasile era la grande favorita per la rassegna iridata, Neymar e compagni hanno dato spettacolo mostrando ottimi risultati sia in difesa che in attacco. Tite aveva trovato la giusta quadra con un modulo che garantiva ottimi risultati nella fase offensiva ed una fase difensiva che non lasciava trasparire grosse difficoltà. Va detto che il Mondiale è una competizione a sé e in pochi giorni può succedere di tutto.

Alla fine il Brasile è caduto, la Nazionale verdeoro è stata eliminata ai calci di rigore ai Quarti di finale. Il Brasile ha dominato la maggior parte della gara, ha creato diversi pericoli, ma non è riuscito a trovare il gol. Una serata storta ed anche una prestazione straordinaria del portiere della Nazionale croata, Dominik Livakovic. Questi ha fermato Neymar e compagni in più circostanze ed alla fine ha salvato tutto ai calci di rigore, infrangendo i sogni di diversi milioni di persone.

Brasile, Neymar pubblica la chat Whatsapp con i compagni

E pensare che alla fine il Brasile aveva sbloccato la gara, grazie ad una magia di Neymar, abile a realizzare un’autentica perla. La Croazia, come suo solito, non si è arresa ed al 118 minuto, in una delle poche offensive del match, ha trovato il pari con Petkovic, ex calciatore di Bologna e Trapani. I rigori poi sono stati fatali per i verdeoro con Neymar che ha chiuso in lacrime e sconsolato (abbiamo visto poi la tenera immagine con il figlio di Perisic).

Dopo qualche giorno l’amarezza in casa brasiliana non si è spenta e Neymar ha pubblicato nelle ultime ore alcune delle chat whatsapp con compagni di Nazionale. Fanno tenerezza in particolare le parole con l’ex Milan Thiago Silva e con la giovane stella del Real Madrid Rodrygo. Quest’ultimo è stato ‘tra i colpevoli’ dell’eliminazione con il rigore sbagliato nei momenti decisivi del match.

Neymar ha scritto a diversi compagni di squadra e poi con l’autorizzazione di questi ha pubblicato le chat Whatsapp. Il calciatore del PSG nello specifico consola la stella del Real e questi risponde sconsolato: “Grazie di tutto e scusami di aver spezzato il tuo sogno. Spero che continuerai con noi per provare a conquistarla insieme”. Neymar non risponde all’ultimo messaggio (aleggiano ancora tanti dubbi sul suo futuro) e pubblica tra gli altri le chat Whatsapp con Marquinhos e Thiago Silva.

L’ex calciatore del Milan appare anch’egli in grosse difficoltà e si mostra triste per un sogno ormai infranto. Thiago Silva scrive infatti a Neymar: “Sto peggio di quanto pensassi e mi viene da piangere. Non riesco ad accettare la sconfitta”. O’ Ney ha pubblicato queste chat per dimostrare al suo paese tutte le speranze ed i sogni della Nazionale di Tite, un sogno spezzato dalla Croazia.