Serie A, i cinque bomber del girone di ritorno: c’è anche Abraham

La Serie A si prepara a tornare nel vivo dopo la pausa Mondiali. Dopo un girone d’andata caratterizzato da diversi colpi di scena e delusioni, occhio ai cinque bomber pronti al rilancio nella seconda parte della stagione

Chi potrebbe recitare un ruolo d’assoluto protagonista nel girone di ritorno dopo una prima parte di stagione decisamente deludente? Occhio al possibile rilancio di Abraham, chiamato a trascinare la Roma e a ritrovare il giusto feeling con il gol dopo le prime 15 giornate decisamente negative. Mourinho punterà forte su di lui per rilanciare i giallorossi verso il quarto posto e anche in Europa League.

Abraham, dopo aver lavorato in maniera dettagliata e personale in questa pausa Mondiale, potrebbe ritrovare lo smalto dei tempi migliori. La sensazione è che il centravanti inglese possa ritrovarsi totalmente fin dal prossimo incontro. Non solo Abraham: attenzione anche alla rinascita di Caputo, ormai a un passo dal ritorno all’Empoli.

L’ex Sassuolo farà ritorno in Toscana per cercare di ritrovare lo smalto dei tempi migliori e riprendere il suo stretto legame con il gol. Caputo potrebbe riassaporare la linfa vitale del gol. Il trasferimento, come riportato da Sky Sport potrebbe concretizzare già nei prossimi giorni. Lammers e Marin vestiranno la maglia della Sampdoria con uno scambio di cartellini.

Serie A, i cinque bomber del girone di ritorno: spunta anche Origi

A prescindere dal grandissimo rendimento di Giroud, confermato anche al Mondiale con la Francia, Pioli potrebbe affidarsi con maggiore costanza anche a Origi. Il centravanti belga ha riscontrato qualche difficoltà nella prima parte di campionato a causa di diversi problemi fisici. Il girone di ritorno, da questo punto di vista, potrebbe rappresentare un vero toccasana per l’ex Liverpool.

Da monitorare anche la situazioni Lukaku e Vlahovic. Il centravanti belga, ormai totalmente recuperato, tornerà al fianco di Lautaro nell’attacco titolare dell’Inter. Impossibile non aspettarsi gol e impatto devastante. Stesso discorso per Vlahovic, alle prese con qualche problema fisico, ma pronto per trascinare la Juventus già dalla prossima giornata. Abraham, Caputo, Origi, Lukaku e Vlahovic: cinque bomber pronti al decollo.