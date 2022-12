Le due novità che cambieranno la Roma di Mourinho

La Roma di Mourinho potrebbe cambiare radicalmente nel corso della seconda parte di stagione. Occhio alle mosse sul mercato e alla possibile svolta tattica

Come cambierà la Roma in vista della ripresa del campionato? Dopo l’arrivo di Solbakken, Mourinho potrebbe valutare anche un potenziale cambio di modulo per sfruttare al meglio le caratteristiche del suo nuovo acquisto. Il tecnico portoghese, in primo luogo, punterà al pieno di recupero di Pellegrini e Dybala.

Conferma del 3-4-2-1, ma attenzione anche al potenziale 3-4-3 o 4-3-3, con Dybala e Solbakken esterni offensivi, e Abraham attaccante centrale. La prima novità, quindi, sarà rappresentata dalla possibile alternativa tattica.

Occhio, però, anche le indiscrezioni sulle strategie di mercato. Dopo la conferma dell’addio di Karsdorp, ormai ufficiale, la Roma promuoverà Celik titolare, oppure punterà con forte decisione sull’arrivo di un nuovo esterno destro a tutta fascia.

Mourinho cambia la Roma, nuovo tema tattico e gli obiettivi di mercato

Non trovano conferme le indiscrezioni sul possibile affondo per Maehle dell’Atalanta. L’esterno danese potrebbe lasciare la Dea, ma difficilmente si accaserà alla Roma. Sul giocatore resta forte l’interesse della Juventus, attualmente in netto vantaggio sulla fitta concorrenza.

Detto questo, massima attenzione anche al capitolo cessioni. Dopo l’addio di Karsdorp, la Roma sarebbe pronta a sacrificare anche Shomurodov, corteggiato dal Bologna e dal Torino. L’ex Genoa potrebbe lasciare la capitale con la formula del prestito con diritto di riscatto.