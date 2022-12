La Croazia genera ancora talenti: un club di Serie A sogna il colpaccio

La Croazia sta mettendo in vetrina diversi giocatori interessanti: la Serie A è nuovamente interessata ad uno dei giocatori di Dalic

Il Mondiale in Qatar ha confermato la Croazia su altissimi livelli. La curiosità di tanti si è spostata sulla capacità di una nazione con un numero di abitanti limitato (4 milioni) di generare così tanti calciatori validi. Le formazioni top contano su diversi elementi provenienti da quest’angolo di mondo.

Tra i giocatori convocati dal ct Dalic per la manifestazione in Qatar ci sono anche diverse conoscenze del calcio italiano. Questo è il caso di Martin Erlic del Sassuolo, Marcelo Brozovic dell’Inter, Mario Pasalic dell’Atalanta e Nikola Vlasic del Torino. Alcuni hanno una fama internazionale, come Modric, mentre altri ancora sono passati in Italia nel recente passato, come il caso ad esempio di Perisic e Kovacic (ma non solo loro). La Serie A, dunque, prova a cercare fortuna ancora in Croazia.

Calciomercato Torino, granata interessati a Juranovic del Celtic

Ivan Juric, anche lui croata, potrebbe accogliere un suo connazionale al Torino. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, infatti, i granata sarebbero interessati a Josip Juranovic. Il terzino destro classe 1995 dei Celtic Glasgow si è messo in luce nel corso del Mondiale.

Il laterale ha suscitato l’interesse di qualche club e tra questi pure quello del Torino del tecnico Juric. Secondo quanto riferito dalla redazione di ‘Sky Sport’, tra le parti sarebbero già stati avviati i primi contatti. La valutazione di Juranovic si aggira intorno ai 6 milioni di euro. Tuttavia l’intesa potrebbe essere raggiunta sulla base di un prestito gratuito con riscatto fissato durante l’estate.

Il calciatore terminerà sabato la sua esperienza al Mondiale, quando affronterà il Marocco nella finale per il terzo e quarto posto. Fin qui è sempre stato impiegato dal suo ct. In carriera, dopo aver lasciato la Croazia si è trasferito al Legia Varsavia, in Polonia, e nel 2021 ha poi cambiato ancora squadra finendo al Celtic. Con la nazionale croata ha totalizzato 27 presenze fino a questo momento.