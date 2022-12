“Le petit Diable”: Francia, in questo Mondiale è tornato il vero Griezmann

La Francia di Deschamps è pronta a difendere il titolo. I transalpini non hanno solo Mbappè, ma calciatori di talento come Griezmann.

Domenica pomeriggio andrà in scena in Qatar la finale dei Mondiali di calcio 2022. Si affronteranno la Francia e l’Argentina, una sfida che si preannuncia epocale e che vede protagonisti diversi fenomeni del calcio mondiale. I nomi principali sono sicuramente quelli di Leo Messi e Kylian Mbappe, un fenomeno all’ultima grande sfida della sua carriera ed un giovane sempre più in rampa di lancio. I due rappresentano le due Nazionali, ma ognuno di questi ha interessanti giocatori di livello internazionale.

La nazionale transalpina è più densa di fenomeni, d’altronde la squadra, tolto qualche elemento, è quella che quattro anni fa trionfò contro la Croazia in finale. In questa squadra ricca di talento c’è un calciatore che spesso in tanti sottovalutano, ma che invece fa le fortune di Didier Deschamps. Parliamo di Antoine Griezmann, un calciatore dal talento straordinario ma che spesso non gli viene riconosciuto.

L’attaccante dell’Atletico Madrid è un calciatore dal talento indiscusso, ma che più volte ha preferito tornare e difendere la squadra piuttosto che attaccare. Ancora una volta, nel match contro il Marocco, abbiamo visto suoi clamorosi affondi nella ripresa; mentre Giroud e Mbappe passavano la maggior parte del tempo nel reparto offensivo Antoine è tornato più volte a marcare gli avversari e difendere su ogni palla. Abbiamo visto le sue partite, Griezmann sembra essere tornato.

Francia e l’importanza di Griezmann

Negli ultimi anni Griezmann ha vissuto a correnti alterne. Il calciatore si è trasferito al Barcellona dove il gioco dei catalani non permetteva atteggiamenti come il suo. Alla fine l’avventura in Catalogna è stata considerata come un mezzo fallimento e Griezmann ha deciso per tornare alla base, all’Atletico di Simeone. Una decisione complicata e che ha generato grosse polemiche (vedi la clausola sul giocare di meno…) ma Antoine non si è mai abbattuto ed è stato uno dei migliori finora nella difficile stagione dell’Atletico.

Ora Griezmann si è ripreso tutto, è titolare fisso ed è fondamentale per Deschamps. Il suo apporto non si vede con gol e assist, ma lo possiamo notare con un rendimento difensivo favoloso. Quando c’è da difendere Antoine c’è ed anche domenica Messi e compagni dovranno affrontare un rivale in più. Antoine Griezmann “l’attaccante che difende” migliore in circolazione.