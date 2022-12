Fantacalcio, cinque giocatori da cedere: non c’è tempo per Pogba e De Ketelaere

Prima parte di stagione complicata per 5 big della Serie A. Al fantacalcio sono stati dei flop: tagliamoli all’asta di riparazione.

Da top player (o quasi) ad autentici flop, il tutto nell’arco di pochi mesi. Sono diversi i giocatori della Serie A per i quali la prima parte della stagione ha rappresentato un calvario continuo. Tanti i motivi alla base delle loro difficoltà: infortuni costanti, poco spazio ricevuto dai propri allenatori e un ambientamento in Italia rivelatosi più complicato di quanto previsto. Elementi che, in vista dell’asta riparazione del fantacalcio, possiamo anche pensare di tagliare. La strada che porta verso il riscatto, infatti, è lastricata di ostacoli. Tenerli in rosa rischia di essere una scelta che molto difficilmente produrrà i dividendi sperati.

Tra le principali delusioni rientra Charles De Ketelaere. Il belga, costato 30 milioni, ha faticato ad inserirsi negli schemi tattici del Milan al punto da perdere il posto da titolare. La sua ultima presenza dal primo minuto risale al primo ottobre. Da quel momento in poi, una lunga sequela di panchine e prestazioni anonime. Il piatto, intanto, piange: zero gol, un assist in 13 apparizioni e una fantamedia horror (5.92). Anche Stefano Pioli sta iniziando a nutrire i primi dubbi sull’effettiva capacità dell’ex Bruges di adattarsi agli standard rossoneri. La situazione, come confermato pure dal Mondiale vissuto da comparsa, è quanto mai critica.

In estate era stato preso per rilanciare il centrocampo della Juventus e renderlo finalmente competitivo ai livelli più alti. Fin qui, per Paul Pogba, missione fallita sotto tutti i punti di vista. Infortunatosi al menisco nel corso della preparazione estiva svolta negli Stati Uniti, il francese ha prima preferito non operarsi in favore di una terapia conservativa. In seguito ha deciso di finire sotto i ferri per risolvere il problema in maniera definitiva. Risultato: nessuna presenza in campionato. I tempi di recupero, nel frattempo, si sono allungati ancora. Rischia di poter ricominciare ad allenarsi soltanto a fine gennaio. Per la forma migliore, servirà ancora più tempo. Ricordate Spinazzola lo scorso anno? Stessa situazione. Tagliatelo, così da rientrare dall’investimento fatto nell’asta estiva.

Fantacalcio, cinque giocatori da cedere all’asta di riparazione

Proseguiamo con Luis Muriel, scivolato indietro nelle gerarchie di Gian Piero Gasperini. Per il colombiano (32 anni ad aprile) 9 apparizioni nel torneo “condite” da un gol e 2 passaggi vincenti. Numeri distanti anni luce da quelli registrati lo scorso anno (14 e 10). A complicare ulteriormente il quadro è il fatto che il contratto che lo lega all’Atalanta scade a giugno e fin qui gli orobici non si sono dimostrati interessati a raggiungere un nuovo accordo. Probabile quindi nelle prossime settimane il tecnico continui a preferirgli il sorprendente Ademola Lookman o Rasmus Højlund.

Un’altra delusione cocente è rappresenta da Andrea Belotti. L’ex capitano del Torino non è riuscito ad integrarsi negli schemi della Roma, finendo costantemente ai margini della formazione titolare. Zero timbri in 12 apparizioni (360 minuti) ed una fantamedia da profondo rosso (5.33). Con l’arrivo di Ola Solbakken rischia di avere ancora meno spazio. Facciamo a meno di lui e puntiamo su altri profili. Chiudiamo con Nicolas Gonzalez, spesso ai box per colpa di diversi problemi fisici che gli sono costati la convocazione al Mondiale. Solo un centro in 6 partite. La Fiorentina lo aspetta a braccia aperte ad inizio 2023. Noi, invece, possiamo dirgli addio. Anche in ottima condizione, infatti, l’argentino non è mai stata una macchina da gol. Lo scorso anno appena 7. Troppi pochi, per il calciatore più costoso nella storia viola.