Donnarumma ricorda Mihajlovic: dall’esordio allo splendido messaggio

Lutto nel mondo per la scomparsa di Mihajlovic. Il portiere del PSG Donnarumma, che fu lanciato proprio la Sinisa, lo ricorda.

La notizia della morte di Sinisa Mihajlovic ha sconvolto il mondo del calcio. L’ex calciatore, tra le altre, di Roma, Lazio e Inter, che nella seconda parte di carriera aveva intrapreso la strada di allenatore, si è arresto dopo una lunga malattia.

Immediatamente è scattato il cordoglio da parte dei tanti calciatori, allenatori e addetti ai lavori che avevano avuto a che fare con Mihajlovic, sia in campo che fuori dal campo. Tra questi anche il portiere del PSG Gianluigi Donnarumma che deve proprio a Sinisa il suo esordio tra i professionisti e l’inizio della sua carriera ad alto livello.

“Ti ringrazio per aver creduto in me.” ha scritto Donnarumma in un post di cordoglio su Instagram. “Sei sempre stato un guerriero e sappiamo tutti quanti hai lottato. Ti ringrazierà per avermi dato fiducia e per tutto quello che hai fatto nei miei confronti fin dal primo giorno in cui ci siano conosciuti. Ciao Mister, resterai sempre nel cuore.”

Mihajlovic, il saluto di Donnarumma: fu il serbo a farlo esordire

Gianluigi Donnarumma deve professionalmente moltissimo a Sinisa Mihajlovic. Fu infatti durante la gestione del tecnico serbo che il portiere oggi il PSG esordì da titolare. Durante l’annata 2015/16, quando aveva soli 16 anni, fu aggregato alla prima squadra. Inizialmente avrebbe dovuto fare il terzo portiere dietro Diego Lopez e Cristian Abbiati.

Il 25 settembre 2015, nel match tra Milan e Sassuolo, Mihajlovic decise però a sorpresa di mandarlo in campo. Donnarumma, dopo l’esordio diventò presto il portiere titolare dei rossoneri. Posto mantenuto anche quando, a fine stagione, le strade con Mihajlovic si separarono. Il portiere italiano però ha sempre riconosciuto il ruolo fondamentale di Sinisa nel suo esordio. Dandogli fiducia, seppur giovanissimo, Mihajlovic ha permesso alla carriera di Donnarumma di sbocciare e di poter fare il salto di qualità. Cosa che l’estremo difensore non ha mai dimenticato.