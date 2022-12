Torino, Juric cambia la squadra: quanti movimenti a gennaio

Sono tanti i movimenti di mercato che il Torino farà a gennaio, Ivan Juric rivoluzionerà la sua rosa in tutti i reparti

Sono giorni di programmazione, il mercato apre i battenti a gennaio ma i movimenti prendono corpo in queste settimane. Il Torino prepara i cambiamenti, ci sono scenari aperti in tutti i reparti. Berisha piace alla Salernitana, è uno dei nomi nei pensieri del direttore sportivo De Sanctis per riparare all’infortunio di Sepe. Il sistema di gioco di Juric punta molto sui quinti, non c’è piena soddisfazione per il rendimento di Ola Aina e Vojvoda, perciò potrebbe arrivare un rinforzo sulle fasce.

L’obiettivo principale è Josip Juranovic, esterno destro croato classe ’95 del Celtic Glasgow che può giocare anche a sinistra. Sta disputando il Mondiale con la Croazia da protagonista, ha realizzato anche un assist a Livaja per il gol contro il Canada. Può giocare anche sull’altra fascia e il suo acquisto sarebbe un colpo anche in vista della cessione di Singo durante il prossimo mercato estivo.

Torino, asse di mercato con la Roma

Lukic è una storia sempre aperta in casa Torino, ha il contratto in scadenza nel 2024 e se non dovesse rinnovare il club granata dovrebbe guardarsi intorno. La Roma è storicamente interessato, con un’offerta congrua e, se dovesse trovare sul mercato un sostituto all’altezza, il Torino potrebbe anche farlo partire. La Roma ha proposto uno scambio con Kumbulla, ma il Toro ha declinato l’ipotesi.

Sull’asse Roma-Torino potrebbero starci altri movimenti: Shomurodov con Mourinho trova poco spazio, potrebbe sbarcare da Juric se Sanabria dovesse andare via. Il Verona ci pensa seriamente come colpo per puntare alla salvezza e l’attaccante ex Betis sembra propenso al trasferimento. In questa stagione, l’attaccante paraguaiano ha collezionato dieci presenze, segnando due gol e siglando anche un assist.