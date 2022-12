La nuova decisione di Gasperini su Zapata e Muriel cambierà l’Atalanta

Quale sarà il futuro di Zapata e Muriel all’Atalanta? La sensazione è che i due attaccanti colombiani resteranno a Bergamo anche nella seconda parte della stagione, ma attenzione alla nuova idea di Gasperini

Girone d’andata praticamente da dimenticare, ma Gasperini è pronto a riabbracciare definitivamente Zapata e Muriel dopo i due lunghi infortuni. Zapata vestirà ancora i panni di centravanti titolare, ma attenzione ai possibili colpi di scena sul nuovo ruolo di Muriel. L’ex Udinese, Siviglia e Sampdoria, potrebbe vestire i panni di esterno sinistro o trequartista in caso di passaggio al 3-4-3 o con la conferma del 3-4-2-1.

Muriel esterno sinistro con Lookman a destra e Zapata centravanti. Questa la prima idea di Gasperini. Un cambiamento tattico con passaggio al 3-4-3, anche se questa opzione potrebbe essere utilizzata solamente a gara in corso. Il 3-4-2-1, invece, potrebbe proiettare Muriel nel ruolo di trequartista.

Malinovskyi, fuori dai piani del tecnico nerazzurro, potrebbe lasciare Bergamo già nell’imminente sessione del mercato di gennaio. Un addio che potrebbe liberare maggiore spazio per Muriel, il quale potrebbe rappresentare la prima scelta insieme a Lookman per il ruolo del doppio fantasista alle spalle di Zapata.

Zapata, Muriel e il mercato di gennaio dell’Atalanta: la verità su Maehle

Nuovo ruolo per Muriel, il ritorno al 100% di Zapata, ma attenzione anche all’imminente sessione del mercato di gennaio. L’Atalanta potrebbe aprire concretamente alla cessione di Maehle. Il terzino danese piace particolarmente alla Juventus, ma i bianconeri potrebbero aprire alla trattativa solamente di fronte alla formula del prestito con diritto di riscatto senza obbligo.

Sì all’addio di Maehle, ma anche a quello di Malinovskyi e Boga. Il centrocampista ucraino piace a diverse squadre di Serie A, Lazio compresa. Difficilmente i biancocelesti affonderanno il colpo nella sessione di gennaio. Boga, invece, potrebbe lasciare Bergamo per abbracciare una nuova avventura in Premier League. Il mercato dell’Atalanta potrebbe aprire le danze con il capitolo cessioni per poi concentrare le sue attenzioni sulla ricerca di un nuovo centrale difensivo e un nuovo centrocampista centrale. Non trovano conferme le indiscrezioni sul possibile ritorno di Gagliardini. Il centrocampista dell’Inter sembrerebbe essere molto vicino al Monza.