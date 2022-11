Calciomercato, asse Fiorentina-Atalanta: due nomi in movimento

La Fiorentina e l’Atalanta, due squadre che potrebbero dare vita ad un forte asse di mercato. Due nomi al centro dell’attenzione.

Il campionato è fermo, ma il calciomercato è sempre vivo. Soprattutto in questo periodo dove le squadre di club sono ferme per la sosta legata ai Mondiali, sono le dirigenze a muoversi per capire come migliorare le proprie squadre. In casa Fiorentina, ad esempio, sono stati diversi i punti di riflessione che hanno portato il presidente Commisso e la sua squadra dirigenziale a guardarsi intorno.

La speranza è quella di poter supportare al meglio Vincenzo Italiano, magari andando a regalargli dei giocatori che possano rimpinguare la rosa a disposizione dell’allenatore. Ci sono diversi nomi sulla lista del ds Pradè, e due di questi portano a Bergamo. Con l’Atalanta, di fatto, ci potrebbe essere la possibilità di creare un asse solido che possa fare da ponte per l’approdo di due giocatori in quel di Firenze.

Fiorentina, due nomi per il mercato: asse con l’Atalanta sul mercato

Si è parlato anche nelle scorse settimane dell’interesse della Fiorentina per Pierluigi Gollini. Il portiere sembra non aver convinto a pieno la dirigenza viola, che starebbe puntando su altri profili (Cragno è un nome valido). Dunque l’estremo difensore potrebbe fare ritorno a Bergamo, portando cosi il numero dei portieri nella rosa di Gasperini a sei unità.

Allo stesso tempo però, come riporta stamattina ‘La Nazione’, le due dirigenza starebbe anche parlando del futuro di Jeremie Boga. L’ex attaccante del Sassuolo non sta trovando spazio in maniera costante con la maglia nerazzurra, ed ecco perchè la Fiorentina ci sta pensando seriamente. Due nomi che potrebbero accendere la tratta Firenze-Bergamo.