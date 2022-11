Atalanta al lavoro per la firma: salti di gioia per Gasperini

Dopo aver concluso la prima parte di stagione al sesto posto, l’Atalanta è al lavoro per far felice Gasperini.

Nonostante le tre sconfitte consecutive nelle ultime tre gare del 2022, l’Atalanta di Gasperini ha sicuramente disputato un’ottima prima parte di stagione. I bergamaschi, infatti, sono arrivati alla sosta al sesto posto e con soli tre punti di svantaggio dal quarto posto occupato dalla Lazio e dall’Inter.

L’Atalanta, di fatto, è partita veramente alla grande in questo campionato, visto che ha raggiunto anche la vetta solitaria dopo 58 anni dall’ultima volta. Gli uomini di Gasperini hanno pagato un inizio così importante, anche se in almeno due delle tre sconfitte non ha demeritato.

I bergamaschi, infatti, sia contro il Napoli che contro l’Inter, visto che sono passati in vantaggio in entrambe le gare, sono passati in vantaggio, ma poi hanno portato a casa zero punti. L’Atalanta alla ripresa giocherà contro lo Spezia di Gotti e tra le proprie fila potrebbe avere un nuovo calciatore.

L’Atalanta è al lavoro per far felice Gasperini: contatti con lo Stoccarda per Borna Sosa

Secondo quanto riportato su ‘Twitter’ da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, l’Atalanta è al lavoro per cercare di prendere Borna Sosa dallo Stoccarda. I primi contatti tra le due società per il terzino sinistro sono stati positivi.

Borna Sosa, di fatto, sarebbe un rinforzo utile per Gasperini, visto che potrebbe essere un ricambio importante. Il terzino, che ha giocato quest’oggi con la sua Croazia contro il Marocco, ha disputato 13 presenze quest’anno con la maglia dello Stoccarda, dove ha collezionato la bellezza di 8 assist.