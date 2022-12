Ancora un lutto nel calcio: addio a Mario Sconcerti, aveva 74 anni

Lutto nel mondo del calcio, è deceduto Mario Sconcerti, storica firma del Corriere della Sera e non solo: aveva 74 anni

Ci ha lasciato Mario Sconcerti, aveva 74 anni. A riferirlo è stato il Corriere della Sera, con il quale il giornalista ha collaborato per anni. Un nuovo lutto colpisce il calcio, dopo la morte di Sinisa Mihajlovic di ieri. Si tratta di una delle firme più prestigiose del giornalismo italiano, con un passato -tra gli altri- anche con la Gazzetta dello Sport, Il Secolo XIX, Repubblica e volto noto anche di Sky Sport e RAI.

Sconcerti nella sua lunghissima carriera ha ricoperto anche il ruolo di direttore generale della Fiorentina di Cecchi Gori. Della viola era, tra l’altro, anche un grandissimo tifoso. Secondo il quotidiano, la moglie ha reso noto che lo ha colto un malore improvviso e i tentativi dei medici di rianimarlo sono stati inutili. Si trovava in ospedale per un controllo di routine. Già ieri il mondo del calcio, come detto in precedenza, ha detto addio a Sinisa Mihajlovic. La leucemia era tornata in una forma ancor più aggressiva della precedente e il tecnico serbo si è spento a 53 anni.

Sono subito arrivati dei messaggi di cordoglio nei confronti della famiglia, come quello della Reggina: “Profondamente commossa, si unisce al cordoglio della famiglia e del giornalismo italiano per la scomparsa del direttore Sconcerti”. Anche De Laurentiis si è unito: “Una vera perdita del giornalismo, uno dei primi che ho conosciuto. Il confronto era sempre di alto livello, la notizia della sua morte lascia attoniti”. Anche la redazione di SerieANews.com esprime profonda vicinanza alla famiglia.