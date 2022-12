Il Mondiale di Adani non è finito: scelta a sorpresa della Rai

Importanti novità in casa Rai per Daniele Adani e Stefano Bizzotto. La decisione ufficiale lascia tutti abbastanza sorpresi.

I Mondiali di calcio sono ormai vicini al termine. Domani pomeriggio andrà in scena la finale tra l’Argentina di Lionel Messi e la Francia di Kylian Mbappe. Negli ultimi giorni ha destato molto scalpore la scelta della Rai di non affidare la telecronaca del match a Daniele Adani, ex calciatore e tra gli opinionisti (e telecronisti) più discussi in questo Mondiale. Le telecronache ‘folli’ dell’ex Inter hanno creato grossi dibattiti sui social. Alcuni hanno gradito l’eccessiva euforia del telecronista ed altri invece che lo hanno giudicato troppo ‘tifoso’ della nazionale albiceleste.

Alla fine, c’era grande curiosità sulla vicenda, e la Rai ha affidato la telecronaca ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, lasciando Adani e Bizzotto alla finale (disputata oggi) tra Croazia e Marocco, valida solo per il terzo e quarto posto. La rassegna iridata è stata molto combattuta quest’anno e in tanti sono curiosi di vedere lo scontro generazionale tra Messi e Mbappe.

Da un lato la stella argentina 35enne, un calciatore che ha vinto tutto e a cui manca solo il Mondiale per concludere al meglio una carriera leggendaria. Kylian Mbappe rappresenta il nuovo, il calciatore che vuole iniziare un ciclo (essere tra l’altro il primo a vincere due Mondiali prima dei 24 anni) e un calciatore con il sogno Pallone d’Oro. Adani non potrà comunque essere protagonista con la telecronaca di questo leggendario match.

Rai, scelta a sorpresa su Adani

Per la coppia composta da Daniele Adani e Stefano Bizzotto sono in arrivo grandi notizie. I due, nel finale di Croazia-Marocco, hanno ringraziato sia la Rai che i telespettatori, ma alla fine è cambiato tutto. L’emittente televisiva ha annunciato un clamoroso cambio per le telecronache, un cambio relativo non alla finale ma ad altro.

Daniele Adani e Stefano Bizzotto racconteranno, insieme all’altra sorpresa del Mondiale Andrea Stramaccioni, la cerimonia di chiusura dei Mondiali in Qatar. L’evento avrà luogo domani alle ore 14.30, poco prima dell’inizio della finale del match. Un piccolo ma quanto mai importante regalo fatto dall’emittente ai due telecronisti. Tutto prima della tanto attesa Francia-Argentina.