Adani manda in tilt l’Argentina: tifosi disperati prima della finale

Manca sempre meno ad Argentina-Francia, finale dei Mondiali in Qatar. La decisione su Lele Adani fa disperare i tifosi dell’Albiceleste.

La finale dei Mondiali in Qatar è sempre più vicina. Il fischio di inizio di Argentina-Francia, atto finale della Coppa del Mondo 2022 è in programma domani alle ore 16:00. Chi vincerà? Difficile pronosticarlo. Non c’è alcuna certezza sulla Nazionale vincitrice del torneo: Leo Messi ha una grossa occasione che non vorrà affatto sprecare. Lo stesso vale per la Francia del commissario tecnico Didier Deschamps: contro il ct Scaloni è vietato sbagliare.

Una certezza assoluta, però, sarà l’assenza di Lele Adani in telecronaca. La decisione della ‘RAI’, infatti, è stata quella di affidare il racconto del match alla coppia formata da Rimedio e Di Gennaro. Non ci sarà, dunque, Adani. Proprio l’ex calciatore, oggi commentatore sportivo, opinionista e telecronista, ha fatto parlare di sé per via delle sue telecronache durante le gare della Nazionale argentina. La sua preferenza nei confronti di Leo Messi e compagni è nota ai più: non a caso, infatti, le polemiche sono state numerose.

Argentina-Francia, Adani non sarà in telecronaca: i tifosi argentini sono disperati

Sui social network, in occasione delle ultime uscite dell’Albiceleste, le polemiche sono impazzate: per alcuni, infatti, Adani è risultato troppo fazioso. E le immagini che lo ritraevano in tribuna stampa con tanto di bandiera dell’Argentina hanno fatto il giro del web, dividendo i tifosi e gli appassionati di calcio in due fazioni. Se molti non hanno apprezzato il lavoro di Lele Adani, in Argentina il suo operato ha fatto impazzire i tifosi. I suoi racconti dal Qatar sono, oramai, celebri in Sudamerica.

La decisione della ‘RAI’ di affidare la finale ad Alberto Rimedio ed Antonio Di Gennaro, infatti, ha fatto storcere il naso ai tifosi dell’Argentina. In tantissimi, infatti, si dichiarano disperati e delusi. Il motivo? Adani, per loro, è stato un vero e proprio amuleto, un portafortuna. La sua adorazione nei confronti di Messi ha incantato i tifosi che hanno apprezzato il suo carisma ed il suo attaccamento alla Seleccion. La sua assenza ha scatenato il panico: sui social sono in tantissimi, nelle ultime ore, ad indirizzare appelli affinché Adani vada in telecronaca. Così, però, non sarà. Impegnato in Croazia-Marocco, finale valida per il terzo e quarto posto del torneo, Adani ha salutato e ringraziato tutti. Il suo messaggio, durante la telecronaca del match, è stato eloquente: “Grazie alla RAI perché è stato fantastico, ci siamo divertiti”.