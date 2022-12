Argentina campione, il Papa grande tifoso non ha visto la partita: il motivo

Papa Francesco, tifoso di calcio e della sua Argentina, non ha visto la finale dei Mondiali. Il motivo ha spiazzato tutti.

La conquista della Coppa del Mondo di calcio è un evento, sportivamente parlando, tra i più importanti in assoluto. Esulta un popolo in queste ore, ed è quello argentino portato al successo da Lionel Messi e compagni. Cosi, dopo un’attesa durata tanto tempo, l’Argentina è tornata sul tetto del Mondo. Da Maradona a Messi, è cambiato il condottiero ma non cambiato l’amore ed il calore della gente di Buenos Aires e di tutto il territorio albiceleste che in queste ore sta festeggiando.

Ma gli argentini sono in tutto il mondo, ed è per questo che anche in altri punti del pianeta si respira una gioia smisurata. Come a Napoli, per esempio, dove il legame costruito nel nome di Maradona ha spinto tanti napoletani ad unirsi alla festa. Anche nella città partenopea, di fatto, gente si è riversata in strada per celebrare un successo straordinario.

Ma anche in altri parti d’Italia si sta facendo festa per l’Argentina. A Roma, poi, c’è un tifoso molto particolare e molto importante. Jorge Mario Bergoglio, ma se volete Papa Francesco, non ha mai nascosto il suo amore per il calcio ed ovviamente la nazionale. Non soltanto l’attaccamento viscerale per il San Lorenzo, ma ovviamente anche per la maglia albiceleste.

Argentina campione, Papa Francesco ed il retroscena che ha spiazzato

Il Papa di sicuro stara gioendo in queste ore per la vittoria della sua Argentina. Eppure, proprio lui è protagonista di un retroscena molto particolare. Si, perchè la festa di Jorge Maria si consuma senza aver visto la finale giocata contro la Francia. Si, Papa Francesco non ha visto la partita, ed il motivo ha lasciato molti di stucco.

Il tutto è legato ad un voto fatto proprio da Jorge Mario nel lontano 15 luglio del 1990, quando ancora non era Papa. Pochi giorni prima l’Argentina fu sconfitta ai Mondiali in finale dalla Germania per un rigore discusso.

Cosi Jorge Mario decise che non avrebbe più visto una partita in televisione, tanta fu la delusione per una sconfitta che ovviamente scosse tutto il mondo sportivo argentino. C’è una guardia svizzera – come riporta anche ‘FanPage’ – che ogni settimana informa il Papa su quanto accade nel mondo del calcio, i risultati delle partite e quant’altro. E cosi proprio da una guardia svizzera sarà arrivata oggi la notizia della vittoria.