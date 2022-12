Nessuno come Messi: ennesimo record, è accaduto durante la finale

Leo Messi trascina l’Argentina verso il successo ai Mondiali di Qatar 2022. Doppio record infranto dalla Pulce: è accaduto durante la finale.

Argentina-Francia si avvia verso la conclusione. L’atto finale dei Mondiali in Qatar vede scontrarsi la Nazionale del commissario tecnico Lionel Scaloni e la squadra del ct Didier Deschamps. Dopo i primi quarantacinque minuti di gioco il match è fermo sul 2-0, frutto di un calcio di rigore siglato da Leo Messi e da un contropiede capitalizzato da Angel Di Maria.

Annichilita la Nazionale transalpina che non è mai stata in grado di imporsi e di tenere testa alla Seleccion sudamericana. La strada sembra tracciata e la Nazionale argentina sembra avviarsi verso la definitiva conquista della Coppa del Mondo 2022 in Qatar. Con Leo Messi sugli scudi. All’ultimo Mondiale della sua carriera, la Pulce è subito decisiva. A questo punto, le polemiche sulle sue prestazioni al Mondiale sono oramai alle spalle.

Argentina-Francia, nessuno come Messi

Al minuto 24 la Nazionale argentina è passata in vantaggio grazie ad un gol del numero 10. Un gol non casuale, giunto direttamente su calcio di rigore, che gli permette di infrangere l’ennesimo record della sua carriera. Grazie alla rete messa a segno durante la finale, l’attaccante del PSG riesce a segnare in ogni fase della Coppa del Mondo.

Ma non è finita qui. Perché proprio al minuto 24 Leo batte un altro record nella storia della rassegna iridata. Dopo essere diventato il calciatore con più presenze in assoluto, sale sul gradino più alto del podio anche per minuti disputati: superato Paolo Maldini fermo a 2217′. Il gol, inoltre, gli vale anche il titolo di secondo calciatore più ‘anziano’ ad andare a segno ai Mondiali alla veneranda età di 35 anni, 5 mesi e 23 giorni. Davanti a lui solo lo svedese Nils Liedholm, in gol contro il Brasile nel 1958 a 35 anni, 8 mesi e 21 giorni.