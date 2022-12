Cassano fa ancora discutere: la curiosa esultanza per l’Argentina di Messi

L’ex calciatore Antonio Cassano è intervenuto a modo suo per festeggiare la vittoria del Mondiale dell’Argentina di Messi.

Dopo settimane di grande attesa ed una competizione ad altissimo tasso tecnico sono finiti ufficialmente i Mondiali di calcio in Qatar. L’Argentina di Lionel Messi ha avuto la meglio sulla Francia, campione in carica, solo ai calci di rigore. Le due squadre hanno dato vita ad un match pirotecnico, una sfida destinata a restare nella storia del calcio. In Qatar l’incontro è terminato 3 a 3 (2 a 2 dopo i tempi regolamentari) e le stelle hanno trascinato le proprie squadre a suon di gol e assist.

Da una parte Lionel Messi, autore di una tripletta e dell’ennesima prestazione straordinaria nel corso del Mondiale e dall’altra Kylian Mbappe, suo compagno di PSG e stella della Francia. Il giovane francese ci ha provato sino alla fine, ha realizzato una tripletta in finale ed ha dimostrato, ancora una volta, di essere attualmente il calciatore più forte al mondo. Botta e risposta straordinario ed il match alla fine si è deciso ai calci di rigore.

Il portiere dell’Albiceleste Emiliano Martinez si è dimostrato ancora una volta straordinario dagli undici metri, dopo la fantastica prestazione ai Quarti di finale contro l’Olanda. L’estremo difensore è stato decisivo anche nell’atto finale, dopo la straordinaria parata su Kolo Muani al 120 minuto. L’Argentina ha vinto il suo terzo Mondiale, soprattutto grazie agli errori nel finale di Coman e Tchouameni.

Antonio Cassano celebra l’Argentina di Messi

L’Argentina di Messi aveva tifosi in tutto il mondo e non solo nel paese sudamericano. A Napoli migliaia di tifosi, argentini e anche napoletani, si sono riuniti per celebrare il successo dell’Albiceleste. Nel corso del Mondiale hanno fatto molto discutere le gesta dell’ex calciatore e telecronista italiano Daniele Adani. L’uomo, nel corso delle telecronache Rai, è letteralmente impazzito con esultanze, giudicate eccessive dal mondo social. Sia Adani che gli altri membri della Bobo Tv (canale social creato da Christian Vieri negli ultimi mesi) non hanno nascosto il proprio tifo per la Nazionale argentina.

Oltre a Vieri e Ventola, sono stati proprio Adani e Antonio Cassano a celebrare e tifare spudoratamente per la Nazionale guidata da Lionel Scaloni. Nelle ultime ore l’esultanza di ‘Fantantonio’ ha fatto il giro dei social. L’ex attaccante barese ha pubblicato su Instagram un video dove, nonostante il forte freddo ed i soli 2 gradi, si è letteralmente lanciato in piscina con i vestiti ed ha festeggiato in questo particolare modo la vittoria dei sudamericani. L’ennesimo curioso gesto che vede protagonisti i membri della Bobo Tv e Cassano ha potuto esprimere tutta la sua felicità per la vittoria del suo idolo Messi dei Mondiali di calcio.