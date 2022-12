Lionel Messi si iscrive alla corsa: è lui il GOAT di tutti gli sport?

Lionel Messi ha vinto ieri i Mondiali con l’Argentina. La Pulce si è iscritto nell’Olimpo degli sportivi più grandi della storia.

La vittoria dell’Argentina e di Lionel Messi dei Mondiali di calcio 2022 ha fatto molto scalpore. La Pulce argentina ha conquistato a 35 anni l’ultimo trofeo che gli mancava, il completamento di una carriera e di un Palmares a dir poco straordinario. Il successo dell’ex stella del Barcellona, ora al PSG, ha completato un percorso e nelle ultime ore ha generato un nuovo quesito. Lionel Messi è il calciatore più forte di sempre?

Un dibattito che, a dire il vero, va avanti da anni. Il paragone tra Messi e Maradona è tornato in voga nelle ultime ore, ma vanno citate altre leggende del calcio, basta parlare di campioni come Pelè, Ronaldo Il Fenomeno o anche lo stesso Cristiano Ronaldo. Cruyff ha cambiato questo sport ed il dibattito potrebbe continuare all’infinito.

C’è da ieri una cosa che però è OGGETTIVA e nessuno potrà mai cambiare. Lionel Messi è l’unico calciatore ad aver vinto tutto (ovviamente tra i trofei più importanti) nella storia di questo sport. Messi ha vinto la medaglia d’Oro alle Olimpiadi, la Coppa America ed appunto i Mondiali di calcio, il massimo che un calciatore possa mai raggiungere. A livello di club la storia è ancora più straordinaria con Lionel che ha vinto, sempre da protagonista, diversi campionati (in Spagna e in Francia) e soprattutto diverse Champions League.

D’altronde l’argentino ha vinto 7 Palloni d’Oro e dopo il successo di ieri è il più serio candidato alla vittoria dell’ottavo titolo. Come abbiamo detto la questione calcistica è davvero soggettiva, ma questa situazione può diventare ancora più intricata. Messi viene definito come il GOAT, ma è davvero lo sportivo più forte di sempre?

Messi e gli altri candidati al titolo di GOAT

Elencare tutti gli sportivi che hanno cambiato la storia o che hanno dominato un determinato sport è pressoché impossibile. Messi è senza dubbio però entrato di diritto nel lungo elenco degli sportivi che vengono affiancati al titolo di GOAT. Se guardiamo solo al tennis abbiamo inserito Roger Federer in questa classifica, ma lo svizzero condivide questo scettro con Rafael Nadal e Novak Djokovic, tennisti che hanno vinto persino più di lui. Il campione elvetico è senza dubbio uno degli atleti più amati, un campione che ha cambiato le dinamiche di uno sport e che ancora oggi tanti affiancano al ruolo di GOAT. Eppure Roger ha vinto 20 Slam, a discapito dei 21 di Novak Djokovic o addirittura ai 22 di Rafael Nadal.

Ci sono sport invece ‘minori’ dove atleti hanno fatto la storia di quel determinato sport e che possono entrare nella lotta al GOAT. Se pensiamo ai motori Michael Schumacher con la Formula 1 e Valentino Rossi con le moto, hanno cambiato un’epoca. Entrambi, ovviamente con l’aiuto dei rispettivi motori, hanno generato imprese straordinarie ed ancora oggi sono scolpiti nella storia.

In America Tiger Woods e Tom Brady sono leggende del golf e del Football, forse sport meno conosciuti in Europa, ma spesso in quel continente si discute di loro due come GOAT. Messi è entrato in una ristretta (mica tanto…) lista di campioni e una delle cose che più lo contraddistingue è questa: Leo ha vinto tutto!

Anche Bolt e Phelps corrono verso il titolo di GOAT

Usain Bolt e Michael Phelps hanno vinto numerosi oro olimpici e sono destinati a restare nella storia dell’atletica e del nuoto. I loro numeri sono impressionanti e nessuno è riuscito davvero ad avvicinarli totalmente. Scegliere il GOAT tra tutti questi campioni è davvero difficile, ognuno ha i propri record e le proprie vittorie e sicuramente in questo articolo abbiamo dimenticato qualcuno.

Pensiamo solo al basket e alle varie stelle che hanno caratterizzato gli ultimi decenni: Michael Jordan è la stella più iconica e forse è uno dei migliori atleti della storia (MJ potrebbe essere sicuramente candidato a questo titolo), ma non possiamo dimenticare altre leggende del basket come lo scomparso Kobe Bryant o l’attuale Lebron James.

Messi ha fatto la storia dell’Argentina e del mondo del calcio. Il 7 volte Pallone d’oro ha segnato almeno un gol dagli Ottavi di finale sino all’atto decisivo della rassegna iridata ed i suoi numeri hanno cambiato le leggi di questo sport. La corsa al GOAT durerà per sempre, ma ora Messi si è iscritto a pieno titolo a questo risultato.