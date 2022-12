Nervosismo, ritiro blindato e Pellegrini infortunato: Roma, che sfiga per Mourinho

La Roma è in Portogallo, con l’intenzione di svolgere il ritiro in modo blindato. Nervosismo e infortunio per Pellegrini: guai per Mourinho.

La Roma si trova, dallo scorso mercoledì in Portogallo, ad Algarve, per svolgere il ritiro voluto da José Mourinho. Il tecnico giallorosso, approfittando anche delle gare amichevoli in programma, ha ripreso a lavorare a stretto contatto con i suoi. Tanto da aver reso obbligatoriamente il ritiro blindato. Decisione che non tutti hanno digerito.

I tifosi giallorossi avrebbero voluto seguire più da vicino la propria squadra, ma il ritiro della Roma in Portogallo (con le amichevoli che ad esso sono associate) è stato blindato per volontà del tecnico.

Neppure i giornalisti possono avvicinarsi. Così come avvenuto anche a novembre a Trigoria, quando i giocatori hanno svolto gli allenamenti ma anche mangiato e dormito all’interno dell’impianto sportivo. L’allenatore portoghese vuole la massima concentrazione, ma nel frattempo è anche arrivata una notizia che sa di guaio tra le file della squadra della Capitale.

Il ritiro della Roma resta blindato nonostante il nervosismo, ma il vero problema è un altro: infortunio per Pellegrini

La Roma mantiene il ritiro blindato, nonostante le polemiche da parte dei tifosi che la decisione ha portato con sé. I sostenitori del club giallorosso avrebbe voluto seguire da vicino la squadra anche in Portogallo, ma ciò non è stato e continua a non essere possibile.

I guai, tuttavia, arrivano sempre in coppia. E dopo il malcontento provocato da questa decisione, è arrivata un’altra brutta notizia per il club. E per José Mourinho. In amichevole contro il Casa Pia AC, che attualmente è ferma sul risultato di 0-1 (gol di El Shaarawy), si è infatti fermato Lorenzo Pellegrini.

Il capitano, quindi, è costretto di nuovo a chiedere il cambio, sperando di restare fermo ai box troppo tempo. Il problema sembra essere muscolare e ha colpito la parte bassa della gamba sinistra. Precisamente, il giocatore si è toccato nella zona del polpaccio. Mourinho adesso spera perciò che il suo centrocampista di punta si sia fermato in tempo, non potendo permettersi di non averlo a disposizione anche per questa seconda e importante parte di stagione che si sta avvicinando a grandi falcate.