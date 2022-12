Messi ha rischiato la morte dopo i Mondiali: l’assurdo dramma sfiorato

Nel corso dei festeggiamenti per la vittoria del Mondiale, per Lionel Messi ci sono stati degli attimi di ‘tensione’.

Dopo la vittoria del Mondiale ai calci di rigore contro la Francia di Mbappé, in Argentina è letteralmente scoppiato il finimondo. Milioni di persone, infatti, si sono riversate nelle strade per esultare per un successo che mancava da troppo tempo.

L’ultima Coppa del Mondo vinta dall’Argentina, di fatto, risaliva a ben 36 anni fa. L’ultimo successo Mondiale bisogna tornare all’ indietro all’edizione Mondiale messicana del 1986 dominata dalle gesta di Diego Armando Maradona.

E poi non bisogna dimenticare che questo Mondiale ha chiuso un cerchio che ogni amante del calcio aspettava, ovvero vedere Lionel Messi alzare al cielo la Coppa del Mondo. Per tutto quello che ha significato nel corso della sua carriera, infatti, la ‘Pulce’ non poteva appendere gli scarpini al chiodo senza prima vincere un Mondiale con la sua amata ‘Seleccion’. Per tutti questi motivi, e non solo, in Argentina è successo di tutto, dove Messi e compagni hanno rischiato di ‘perdere la testa’.

Messi e compagni hanno sfiorato l’impatto con un cavo dell’alta tensione: le immagini

La squadra campione del Mondo, come mostra questo tweet di ‘ESPN Argentina’, è stata infatti protagonista di un episodio che rapidamente ha fatto il giro del mondo. Messi e compagni sono atterrati sul suolo natale verso le 2 del mattino, dove giocatori sono stati accolti da migliaia di persone pronte ad accogliere i propri eroi. Tuttavia ci sono stati degli attimi di tensione proprio per alcuni membri della Nazionale.

I vari Messi, Paredes, Di Maria, De Paul, ed Otamendi, infatti, erano seduti nella parte posteriore del pullman scoperto che, però, ad un certo punto, è passato sotto un cavo dell’alta tensione che per poco non colpiva gli stessi calciatori. I protagonisti delal vicenda, di fatto, si sono fatti trovare pronti nell’abbassarsi all’ultimo secondo.

Chi ha rischiato davvero grosso è stato Paredes, visto che ha perso il proprio cappello nell’impatto con il cavo di alta tensione. Tuttavia, dopo il grosso spavento preso, i festeggiamenti sono continuati come nulla fosse successo, anche perché vincere una Coppa del Mondo non accade spesso.