Milan, c’è Mudryk come erede di Leao? Il dirigente rivela tutto

Il Milan, con la conclusione dei Mondiali in Qatar, sta ancora attendendo novità in merito al rinnovo di Leao: spunta il nome dell’erede? Le parole del dirigente.

Il Milan ha atteso la fine dei Mondiali in Qatar per permettere a Rafael Leao di concentrarsi sulle prestazioni con il Portogallo. Ma adesso i tempi iniziano a stringere e il club rossonero vorrebbe avere una risposta sul futuro.

L’attuale contratto di Rafael Leao è, ora come ora, in scadenza nel 2024. Il Milan vorrebbe ottenere già il rinnovo per evitare di perdere le sue qualità, soprattutto visto il pericolo che ciò possa accadere a parametro zero.

Sul portoghese, complici anche i Mondiali in cui si è messo in mostra con il Portogallo a suon di gol, c’è il forte interesse di diversi big club a livello europeo. E il Milan, proprio per questo motivo, potrebbe iniziare a ragionare sul suo erede all’interno delle file rossonere. Il nome è quello di Mykhaylo Mudryk.

Calciomercato Milan, il futuro di Leao appare in bilico: il dirigente rivela tutto sul possibile erede

Il dirigente sportivo dello Shakhtar Donetsk, Carlo Nicolini, è intervenuto ai microfoni di ‘TVPlay’ su ‘Twitch’. E ha parlato di un profilo in particolare che è sul mercato: “A Mudryk è arrivato il messaggio, come a tutti gli altri giocatori, di presentarsi per il ritiro di Antalya del 9 gennaio. L’interesse dell’Arsenal c’è, non posso negarlo. Oggi però è convocato per il primo ritiro che va dal 9 gennaio al 9 febbraio, poi a Varsavia prepareremo le prossime gare europee”.

Il dirigente ha poi però aggiunto: “Si sono interessati in tanti indirettamente a Mudryk, senza un’offerta ufficiale. Telefonate ce ne sono state tante. Credo che ad oggi le squadre italiane facciano fatica a prendere un profilo del genere, sia per quanto vale sia per la mancanza di coraggio nell’investire su un profilo così”. E ha rivelato una possibilità in particolare che potrebbe prospettarsi per il Milan: “Magari poi vendono bene Leao, capiscono che Mudryk ha un talento importante e proveranno a prenderlo”.