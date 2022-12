Dove giocherà Messi fino al 2024? La notizia dell’ultim’ora non lascia dubbi

Il futuro di Lionel Messi, dopo la vittoria del Mondiale con l’Argentina, sembrerebbe essere già scritto: queste le ultime sul rapporto con il PSG.

Lionel Messi, grazie alla vittoria del Mondiale con l’Argentina, ha ottenuto quell’unico e ambitissimo premio che mancava alla sua bacheca dei trofei. La Coppa del Mondo che ha dato un senso di completezza alla sua carriera. Dopo la gioia del trionfo, arrivano novità anche sul suo futuro.

Il contratto che lo lega al Paris Saint-Germain è attualmente in scadenza a giugno del 2023. Ma il club parigino non ha nessuna intenzione di perderlo. Specialmente ora che è anche diventato campione del mondo. Le parti perciò avrebbero già avviato i primi contatti per il rinnovo.

L’incontro (che potrebbe essere già quello decisivo) tra l’entourage e la dirigenza del PSG potrebbe arrivare molto presto, nei prossimi giorni. Sono state perciò smentite anche le voci che davano il numero 10 argentino vicino al trasferimento tanto all’Inter Miami quanto al Barcellona. Non avrebbe infatti accettato nessuna proposta di altre squadre. A dare gli ultimi aggiornamenti sulla situazione è stato, quindi, il giornalista Fabrizio Romano.

Calciomercato, le ultime sul futuro di Messi: dopo la vittoria del Mondiale, in programma l’accordo con il PSG

Secondo quando riferito dal giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano, quindi: “Lionel Messi ha raggiunto un accordo verbale con il Paris Saint-Germain per prolungare il contratto! Messi ha verbalmente accettato di rimanere e di continuare al PSG oltre 2023 come accordo. Il rinnovo fino al 2024 sarà firmato molto presto”.

“Nessuna decisione – si legge ancora – è stata ancora presa sulla lunghezza del contratto e sullo stipendio. Ma tutto sarà deciso con un nuovo incontro molto presto. Al Khelaifi e Campos stanno lavorando per arrivare all’accordo già nelle prossime settimane”.

E infine Romano ha fatto sapere: “Leo Messi non ha mai accettato la proposta dell’Inter Miami né ha negoziato con il Barcellona. Il Paris Saint-Germain ha spinto per mesi tramite il presidente, il consiglio di amministrazione e anche l’allenatore per estendere il suo contratto. Ora l’argentino ha accettato”