“Me l’ha detto Martinez…”: Argentina, Dybala rivela un aneddoto sulla finale

I Mondiali di calcio sono terminati ma in Argentina si festeggia ancora. Il calciatore della Nazionale ha rivelato un nuovo aneddoto.

La finale dei Mondiali in Qatar ha sancito la vittoria del terzo Mondiale dell’Argentina. Dopo 36 anni e una lunga attesa gli uomini di Lionel Messi e del ct Scaloni hanno completato il percorso e conquistato la gloria. L’Albiceleste, dopo una vittoria arrivata ai calci di rigore, sta festeggiando ormai da oltre 24 ore il successo e ben 4 milioni di argentini sono scesi in piazza a Buenos Aires per esultare con i propri beniamini.

Un intero popolo a festeggiare e una finale che resterà nella storia di questo sport. Messi e Mbappe hanno segnato cinque reti e la sfida ha avuto diversi ribaltoni e colpi di scena. Nel finale l’Albiceleste ha avuto la meglio grazie alle parate di Martinez, decisivo prima all’ultimo minuto su Kolo Muani e poi ai tiri dal dischetto. Rigori ancora decisivi con la squadra di Scaloni che ha battuto l’Olanda ai Quarti di finale e la Francia in finale, sempre grazie ai tiri dagli undici metri.

Una delle scelte di Scaloni per la finale ha coinvolto l’attaccante della Roma Paulo Dybala. La Joya è entrato a due minuti dal termine, entrato proprio per i calci di rigore, ed ha segnato il suo rigore. Giorni dopo la vittoria il talento argentino ha rilasciato interessanti dichiarazioni a Tyc Sports sul finale di gara.

Argentina, Dybala e i consigli di Martinez

L’ex talento della Juventus è stato uno dei cinque rigoristi che hanno regalato il successo alla squadra. Dybala ha siglato il suo rigore tirando centrale, spiazzando totalmente il portiere della Nazionale transalpina Lloris. Il calciatore ha rivelato un curioso aneddoto riguardo la sua scelta ai calci di rigore:

“Gli ultimi due giorni sono stati incredibili, ora sono stanco morto. Ho sognato tutto ciò per tutta la vita, ora è incredibile”. Poi la rivelazione sul calcio di rigore: “Quando il mister mi ha chiamato, sapevo che si trattava di una scelta per i rigori. Ho provato a mantenere la calma e non è facile in una finale Mondiale. Quando è stato il mio turno ho fatto una lunga camminata ma ho parlato prima con Dibu Martinez. Lui mi ha consigliato di tirare centrale, perché conveniva in quella situazione, ed alla fine ha avuto ragione”.