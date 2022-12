Juve, Inter e non solo su Grimaldo: è asta per la stella del Benfica

Il calciatore spagnolo Grimaldo è in scadenza ed è uno degli uomini più richiesti sul panorama internazionale. Occhio ai bianconeri.

Una delle squadre rivelazioni di questa stagione in Europa è il Benfica. Il club lusitano ha disputato finora un grande campionato, ha collezionato 12 vittorie e un pareggio ed ha raggiunto senza patemi gli Ottavi di finale di Champions League. La squadra, guidata da Grimaldo e Goncalo Ramos, ha raggiunto grandi risultati ed ha ottenuto uno scalpo di livello eliminando la Juve dal girone di Champions League.

Una delle grandi rivelazioni, o meglio è una certezza ormai del club, è il terzino spagnolo Alejandro Grimaldo. Il giocatore, nativo di Valencia, ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e può dal 1 Febbraio firmare a parametro zero con qualsiasi club. Il Benfica invece ha la possibilità (in caso di impossibilità sul rinnovo) di cedere il giocatore solo durante la sessione invernale di calciomercato.

Grimaldo è uno dei terzini sinistri più talentuosi sul panorama europeo, ha quasi 27 anni ed un contratto in scadenza, è abile non solo a segnare ma anche a regalare assist ai compagni. Alejandro ha proprio negli assist una delle caratteristiche più intriganti e diversi club sono interessanti al calciatore, cresciuto nelle giovanili del Barcellona.

Benfica, tre top club sulle tracce di Grimaldo

Attualmente il calciatore spagnolo è finito nel mirino di Inter, Juventus e Borussia Dortmund. Tutti questi club monitorano da tempo il calciatore, soprattutto visto la possibilità di poterlo firmare a parametro zero. Se l’Inter con Dimarco ha parzialmente risolto il problema in quel ruolo sono i bianconeri ed i tedeschi i club maggiormente interessati al calciatore. Juve e Dortmund sono pronte a fare follie per anticipare la concorrenza e chiudere l’acquisto del calciatore.

Alejandro Grimaldo ha firmato 3 gol e 5 assist nel corso di questa stagione e in Spagna c’è stata grande sorpresa per l’esclusione del calciatore dai convocati di Luis Enrique. Il Borussia Dortmund rischia di perdere a parametro zero Raphael Guerreiro, in scadenza a giugno, e ora anche la Juve si trova in una situazione analoga. Anche il brasiliano Alex Sandro ha il contratto in scadenza a giugno e la Juve vuole sostituirlo con Grimaldo. Il calciatore del Benfica ha un gran mercato e le prossime settimane potrebbero essere decisive per il suo futuro.