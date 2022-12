Inter, il big stende il tappeto a Marotta ed Ausilio: cosa manca per la firma?

Un top player dell’Inter è pronto a discutere del rinnovo del contratto e restare in nerazzurro per ancora molti anni.

L’Inter, da ormai qualche settimana, ha iniziato a riflettere sul futuro di diversi elementi della rosa a a disposizione di Simone Inzaghi. Sono tanti, infatti, i giocatori in scadenza a giugno e nel 2024 che attendono una telefonata da parte della dirigenza. Per alcuni, come Roberto Gagliardini, il quadro appare già delineato: niente rinnovo e addio al termine della stagione. Un divorzio che, addirittura, potrebbe andare in scena già a gennaio alla luce delle offerte presentate dal Monza e dalla Cremonese. Per altri, invece, la trattativa vera e propria scatterà più avanti.

È il caso, ad esempio, di Henrikh Mkhitaryan legato ai colori nerazzurri per ancora un anno e mezzo. Le parti, fin qui, non si sono incontrate ma, con tutta probabilità, lo faranno tra maggio e giugno in modo tale da fare il punto della situazione ed individuare una soluzione il più condivisa possibile. Stesso discorso per Hakan Calhanoglu, autore di 3 reti e 5 assist in 20 presenze complessive tra campionato e Champions League.

Il turco, schierato più volte in questi mesi nell’inconsueta posizione di regista vista l’indisponibilità di Marcelo Brozovic, nel corso di un’intervista concessa al ‘Corriere della Sera’ ha spiegato di voler restare ancora a lungo alla corte della Beneamata. “Se ho già ricevuto una telefonata da Ausilio per il rinnovo di contratto? No, non ancora” le parole del centrocampista. Il quale, nelle prossime settimane, spera di poter definire la propria posizione.

Inter, Calhanoglu vuole il rinnovo del contratto

L’ex Bayer Leverkusen è pronto a discutere del prolungamento. “Ho voglia di parlarne, aspetto sia lui a chiamarmi”. Ora la palla spetta al manager e all’amministratore delegato Beppe Marotta, impegnati in questi giorni a portare avanti i contatti con l’entourage di Milan Skriniar. Lo slovacco, come noto, in assenza di un nuovo accordo si libererà a parametro zero in estate e la strada che porta alla fumata bianca, nonostante le varie interlocuzioni, appare ancora in salita.

Il motivo è da ricercare nel fatto che domanda ed offerta risultano molto distanti. Da una parte l’Inter, che ha messo sul piatto 6 milioni netti all’anno. Dall’altra, il difensore che ambisce a cifre sensibilmente più alte. Sullo sfondo, intanto, resta il Paris Saint Germain interessato a prenderlo già a gennaio. Il tempo a disposizione è quasi scaduto. Skriniar, ogni giorno che passa, è lontano da Milano. Cahlanoglu, invece, vuole restarci il più possibile. L’accordo, con lui, dista appena una telefonata.