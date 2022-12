“Situazione complessa”: Inter, la sentenza in diretta gela Marotta

L’Inter di Simone Inzaghi deve fare i conti con diverse problematiche. Una delle più importanti riguarda il mercato.

Sono ormai anni che l’Inter e la proprietà cinese degli Zhang devono fare i conti con costanti limitazioni economiche. La società non può fare particolari investimenti ed anzi, negli ultimi tempi, è stata costretta a cedere top player. Sia Marotta che Ausilio lavorano costantemente per rinforzare la rosa, ma devono ‘lavorare di fantasia’ consapevoli che le casse sono tutt’altro che piene.

Il giornalista spagnolo Jordi Gil è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it sul canale Twitch Tv Play ed ha discusso di tanti temi. Gil ha commentato le ultime di calciomercato, non solo situazioni del calcio italiano con Inter e Juve, ma anche riguardanti altri club. Ecco le sue parole nello specifico:

“Depay vuole lasciare Barcellona perchè vuole ed ha bisogno di giocare di più. In Italia ci sono squadre interessate, ma i blaugrana chiedono tanti soldi e Memphis ha il contratto in scadenza a giugno. Rabiot-Barcellona? E’ una pista difficile direi, specialmente per gennaio. Rabiot è anch’egli in scadenza a giugno, ma i bianconeri non vogliono assolutamente cederlo già nella sessione invernale”.

Inter, Gil frena su Kessie

Nelle ultime settimane si è parlato spesso di un ipotetico ritorno del centrocampista ivoriano Franck Kessie in Serie A. L’ex calciatore del Milan sta trovando poco spazio al Barcellona con Xavi che punta sul centrocampo tutto spagnolo composto da Busquets, Gavi e Pedri. Gil ha parlato anche della possibilità di un clamoroso approdo all’ Inter per il calciatore africano ma ha chiarito:

“Se l’Inter vuole Kessie lo deve pagare. Questa è una situazione molto complicata, da capire se si può fare un obbligo di riscatto, ma in ogni caso parliamo di un’operazione molto complessa. Dani Olmo? Il Barcellona ha provato già in passato a riportarlo a casa, per la Serie A le porte del calciatore credo si siano chiuse ormai da tempo”.