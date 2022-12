Il Napoli su Ounahi per l’estate: la strategia

Il Napoli ha come obiettivo sul fronte del calciomercato il marocchino Ounahi dell’Angers: la strategia del Ds Giuntoli e della società.

Ai primi di gennaio per il Napoli la priorità sarà definire lo scambio Bereszynski-Zanoli. L’esterno polacco della Sampdoria, reduce dal Mondiale giocato sulla sinistra per lasciare spazio a Cash sulla fascia destra, arriva al Napoli in prestito con diritto di riscatto. Zanoli invece si sposta in maglia blucerchiata in prestito secco, per cogliere l’opportunità di trovare finalmente continuità in Serie A in un contesto complicato, perfetto per crescere.

L’affare è ai dettagli. I due club stanno preparando i documenti, ma in ogni caso il calciomercato apre il 2 gennaio e solo da quel momento si possono ufficializzare i trasferimenti.

Rientrerà anche Contini al Napoli dal prestito alla Sampdoria, Sirigu ha saltato cinque convocazioni in ventuno gare ufficiali e non è stato convocato per nessuna delle quattro amichevoli di dicembre. Lavora costantemente a parte, anche oggi ha fatto lavoro personalizzato in palestra. Il Napoli vuole tenerlo. È primo in classifica con otto punti di vantaggio e, a differenza di quanto accaduto durante alcune stagioni nel passato, non vuole lasciare nulla al caso. Sirigu ha avuto un’offerta del Toronto ma non l’ha ritenuta così allettante da seguire Insigne e Bernardeschi.

Il Napoli pensa all’estate: le possibili operazioni in uscita

Non c’è solo il mercato invernale nei pensieri del direttore sportivo Giuntoli. Anche le prospettive per l’estate dove il Napoli continuerà a lavorare con la missione complicata di contenere i costi, ringiovanire l’organico e magari anche migliorarsi sotto il profilo tecnico. Come accaduto con Kvaratskhelia e compagni.

Osimhen, se dovesse continuare sui ritmi della prima parte della stagione, diventerebbe un uomo-mercato. Con il rischio stavolta concreto che arrivi un’offerta superiore ai 100 milioni da parte di qualche club di Premier League. Lozano e Zielinski hanno ingaggi abbastanza alti (superiori ai 4 milioni di euro) e il contratto in scadenza nel 2024. Il Napoli si guarda intorno proprio in questi ruoli.

C’è Ounahi nel mirino del Ds Giuntoli: i dettagli

A centrocampo ha stregato Azzedine Ounahi, centrocampista classe ‘2000 con le caratteristiche perfette per il Napoli: spiccate qualità tecniche, buona forza e attitudine al gioco propositivo, a prendersi le responsabilità sia con che senza il pallone. L’Angers chiede 25 milioni di euro ma è ultimo in classifica in Ligue 1. Ounahi dopo un Mondiale di alto livello vuole sfruttare l’occasione e, in caso di proposte congrue, forzerà per garantirsi un futuro diverso.

Il Napoli, pur volendo, non potrebbe tesserarlo ora e lasciarlo in prestito fino a fine campionato all’Angers, perché è extracomunitario e, con Kim e Kvaratskhelia, ha completato gli slot per questa stagione. Giuntoli aspetta. Intensifica i contatti con gli agenti. Sa della concorrenza dell’Olympique Marsiglia e del Leicester e che l’Angers, su pressione del calciatore, in futuro potrebbe anche abbassare le pretese. Del resto ha atteso più di due anni per sferrare l’assalto a Kvaratskhelia. C’è una certezza: Ounahi è nei pensieri del Napoli, la strategia è pronta, bisognerà soltanto capire se le strade s’incroceranno.