Napoli, Spalletti ha scelto il jolly: cambiano le gerarchie in casa azzurra?

Spalletti ha capito di avere nel suo mazzo un importante jolly: in Turchia, l’attaccante del Napoli ha mostrato poliedricità e abnegazione

Prosegue il lavoro del Napoli dopo il mini ritiro in Turchia. Nel paese ottomano, gli azzurri hanno battuto in amichevole l’Antalyaspor per 3-2 e domenica si sono ripetuti contro il Crystal Palace per 3-1. La squadra di Luciano Spalletti, dunque, ha confermato di non aver perso l’abitudine alla vittoria. Già questa è sicuramente una notizia gradita per il tecnico toscano.

L’allenatore del Napoli ha ricevuto però altre indicazioni molto interessanti in vista della seconda parte di stagione. Il tecnico, che vuole una squadra camaleontica ed elementi duttili, ha avuto certamente riscontri confortanti da uno dei suoi calciatori.

Napoli, Raspadori ha fatto “cose turche”: il classe 2000 ha ricoperto quattro ruoli

Come ricorda il ‘Corriere del Mezzogiorno’, a proposito della duttilità tattica richiesta da Luciano Spalletti ai suoi calciatori, le ultime uscite hanno sottolineato un Giacomo Raspadori camaleontico e anche in ottime condizioni fisiche. Quattro reti in due gare.

L’attaccante di Bentivoglio ha giocato in quattro ruoli differenti nel corso delle gare giocate ad Antalya facendo vedere – ha sottolineato il quotidiano – “cose turche”. Un gioco di parole che rende abbastanza chiaro il modo in cui Raspadori si è messo al servizio della squadra e di Luciano Spalletti durante il mini ritiro effettuato in Turchia.

L’ex Sassuolo, prelevato in estate dal Napoli in prestito con obbligo di riscatto condizionato, ha occupato quattro differenti posizioni. Quattro ruoli differenti. L’attaccante della Nazionale di Roberto Mancini, che fin qui ha firmato cinque reti con la casacca partenopea, ha giocato come trequartista nel 3-4-2-1 e nel 4-2-3-1, ha poi svolto il ruolo di esterno d’attacco nel 4-3-3 e anche la seconda punta accanto a Giovanni Simeone nel 4-4-2. Non solo questo però perché ha giocato come mezzala pure nel 4-3-3.

Dati che rimarcano l’abnegazione e la capacità di adattarsi a giocare in più posizioni di ‘Jack’ Raspadori. Una disponibilità che avrà fatto molto piacere a Luciano Spalletti, sempre impegnato a sperimentare nuovi soluzioni. Anche le gerarchie possono subire variazioni.