I top del Mondiale scelti da voi: l’Argentina vince solo con Dibu

Il Mondiale è alle spalle, ormai ha lasciato solo le immagini di gioia di Buenos Aires come ricordo mentre la testa è già alla ripresa degli impegni ufficiali nei cinque principali campionati europei.

Ci siamo divertiti come facciamo per il campionato a chiedervi in un sondaggio i migliori reparto per reparto, dai portieri agli attaccanti, scegliendo cinque giocatori e stabilendo così una graduatoria. Hanno votato 13557 persone, un ottimo risultato per cui vi ringraziamo calorosamente.

L’Argentina ha vinto la Coppa del Mondo, fatto collezione di premi mentre nella nostra votazione porta a casa un solo primato: quello del Dibu Martinez, miglior portiere per il 55% dei nostri utenti. Batte tutti la Croazia medaglia di bronzo al Mondiale, con i trionfi di Gvardiol come difensore e Modric in mezzo al campo.

Dibu Martinez batte tutti: la coppa dell’Argentina è anche sua

Ha vinto il premio di miglior portiere al Mondiale, il sogno di 45 milioni di argentini è diventato realtà anche grazie a lui. La parata di piede in un’anomala uscita a croce su Kolo Muani al 123′ è un’immagine del Mondiale, diventerà come quella di Zoff contro il Brasile nel 1982 un fotogramma della storia del calcio. Non c’è solo quello, l’intervento nei minuti di recupero contro l’Australia e i rigori neutralizzati contro l’Olanda e la Francia. Quando l’Argentina sembrava sprofondare nello psicodramma, c’era il Dibu Martinez a porre argine agli incubi.

L’hanno votato il 55% degli utenti, al secondo posto c’è un ex aequo: prendono il 16% dei voti Livakovic e Bounou, protagonisti rispettivamente con la Croazia e il Marocco. Livakovic è stato decisivo più volte, ai rigori contro il Giappone, nel quarto di finale contro il Brasile. Bounou è l’anima del Marocco, ci sono stati tanti momenti in cui è stato decisivo: dai rigori contro la Spagna alla parata sul tiro di Joao Felix contro il Portogallo.

La Polonia non è andata oltre gli ottavi di finale, ha perso contro la Francia ma Szczesny ha fatto di tutto per trascinare la sua Nazionale. Ha parato due rigori, uno contro l’Arabia Saudita e l’altro a Messi. Incassa l’11% delle preferenze, chiude al 2% Alisson.

La gioventù al potere, Gvardiol batte le frecce di Marocco e Francia

Il Manchester City è pronto ad investire 120 milioni per Gvardiol, il difensore classe ‘2002 al Mondiale ha dimostrato tutto il suo valore e ha incassato il 55% dei voti dei nostri utenti. È un altro prodotto made in Lipsia e in Qatar ha avuto una sola serata storta, ha pagato dazio contro Messi nel Mondiale in cui ha scritto la storia della sua Argentina. Messi l’ha portato a spasso, l’ha condotto dove voleva lui beffandolo poi a suon di sterzate. In tutti gli altri appuntamenti Gvardiol ha dimostrato di essere completo, con l’intelligenza tattica, la capacità nelle letture, la forza nel gioco aereo, la copertura dell’uno contro uno.

Gvardiol ha battuto Hakimi e Theo Hernandez, le frecce di Marocco e Francia che portano a casa entrambi il 17% dei voti. Hakimi era la chiave della risalita del campo fatta dal Marocco spesso sulla catena di destra, dove c’era anche Ziyech. Theo Hernandez ha fatto gol al Marocco in semifinale, ha preso il posto dopo l’infortunio del fratello Lucas e ha ben figurato pur dovendo stare un po’ più attento alla fase di non possesso rispetto a quanto accade al Milan. L’unica macchia è il fallo da rigore contro l’Inghilterra che Kane ha poi spedito al cielo.

Upamecano (8% dei voti) ora è al Bayern Monaco ma è cresciuto nel Lipsia proprio come Gvardiol. Al Mondiale ha dimostrato che i bavaresi hanno compiuto un investimento giusto, è stato il perno della difesa della Francia. Chiude la classifica dei difensori Thiago Silva con il 3%, fino a quando il Brasile è stato in vita ha giganteggiato sia a livello difensivo che come supporto alla proposta offensiva. Basta ricordare lo spettacolo offerto contro la Corea del Sud.

Modric comanda la mediana, supera anche Enzo Fernandez

A centrocampo vince ancora la Croazia. Domina la scena Modric, un artista del pallone che anche in questo Mondiale ha illuminato il gioco con grande qualità. Incassa il 38% davanti ad Enzo Fernandez che a Doha ha vinto il premio di miglior giovane del Mondiale. Il centrocampista del Benfica si ferma al 28% ma lui e Julian Alvarez hanno cambiato le sorti della Scaloneta.

Amrabat è stato protagonista di un Mondiale fantastico, ha rappresentato l’anima del Marocco e svolgendo in maniera perfetta il compito tattico assegnatogli dal commissario tecnico Regragui. Ha fatto la diga, recuperando palloni e smistando il traffico in mezzo al campo. Il centrocampista della Fiorentina nella nostra classifica è terzo, incassa il 26% dei voti. Bellingham è un altro giovane talento, che ha consacrato ancora di più il suo valore al Mondiale, incassa il 4% dei voti.

Chiude al 3% Ounahi, la rivelazione del Mondiale in Qatar, il centrocampista del Marocco e dell’Angers che probabilmente diventerà ambito sul mercato. La valutazione è di 45 milioni di euro, si è fiondato il Leicester.

Nella nostra classifica Mbappè batte Messi

I nostri utenti ribaltano il destino dei Mondiali. A Doha ha vinto Messi, nel nostro sondaggio su Youtube, invece, vince Mbappè. Il divario è anche ampio, il francese domina con il 61% dei voti, quindi porta a casa l’ampia maggioranza delle preferenze dei nostri utenti. Il suo Mondiale è stato comunque strepitoso, la tripletta in finale è solo la ciliegina sulla torta.

Messi si ferma al 32%, è dura la scelta ma per quanto ha fatto vedere soprattutto dalla partita contro l’Olanda in poi Leo merita di prendersi la storia di quest’avventura vincente.

La medaglia di bronzo è di Giroud (3% dei voti), arma efficace, punto di riferimento solido sia al Milan che in Nazionale. Tra la maglia rossonera e quella della Francia, ha segnato finora 14 gol e realizzato 6 assist. È tanta roba a 36 anni compiuti.

Al quarto posto c’è Julian Alvarez (2%) che ha scalzato Lautaro Martinez dalle gerarchie e con Enzo Fernandez ha rappresentato le chiavi della svolta. Chiude la graduatoria l’olandese Gakpo con l’1% dei voti.

