Tutti a lamentarsi del suo gesto e intanto il top club prenota il ‘Dibu’ Martinez

Tutti a lamentarsi del suo gesto dopo Francia-Argentina, ma c’è chi è pronto a guardare oltre. Il top club prenota il ‘Dibu’ Martinez: ecco tutti i dettagli

Miglior portiere del Mondiale e una personalità che da sola ha riempito quasi tutti i festeggiamenti dell’Argentina campione. Il Dibu Martinez è questo: prendere o lasciare, amare oppure odiare. Non esistono soluzioni intermedie, scale di grigio nell’approcciare un personaggio così polarizzante come l’arquero della Selección.

I tifosi dell’Aston Villa e gli altri della Premier League, ormai, lo sapevano già, alla pari di quelli argentini. La restante parte del mondo, invece, sembra essersene accorta soltanto in questa esperienza qatariota. Soprattutto dopo l’esplosiva e discussa esultanza alla consegna del riconoscimento di miglior portiere della competizione.

Un qualcosa che verrà ricordato alla pari della sua parata al 120′, unico vero motivo per cui l’Argentina è riuscita a laurearsi campione al termine di questo assurdo e pazzo Mondiale. Parata che è stata la ciliegina sulla torta di un climax di prestazioni da parte di Martinez, asceso con prepotenza tra i migliori portieri al globo. Magari non bello, magari non perfetto per stile e tecnica, ma sempre e diabolicamente efficace.

Al Bayern Monaco non frega nulla della sua esultanza: il ‘Dibu’ Martinez prenotato per il dopo-Neuer

E anche il Bayern Monaco lo sa benissimo, poco importa del suo temperamento e della sua esultanza in Qatar. Il ‘Dibu’ – secondo ‘Mundo Deportivo’ – sarebbe stato già prenotato dai bavaresi per sostituire il lungo degente Manuel Neuer. Operatosi al ginocchio e costretto ad uno stop molto serio, il top club tedesco avrebbe individuato nel numero uno dell’Argentina e dell’Aston Villa il perfetto erede per il super portiere teutonico.

L’ennesimo riconoscimento e l’ennesima prova della sua incredibile crescita. Martinez è pronto a prendersi le luci della ribalta anche ai massimi livelli del calcio europeo, mentre sotto-sotto continuerà a ridersela per l’imperante perbenismo e ipocrisia che stanno accompagnando questi matti festeggiamenti della Selección. Dispiace i bigotti del calcio scritto e raccontato, ma sentiremo ancora parlare del Dibu.