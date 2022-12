Juventus, ecco perché Leandro Paredes rischia il posto per davvero

Juventus, da gennaio 2023 le gerarchie di Massimiliano Allegri rischiano davvero di cambiare. Adesso Paredes rischia di finire in panchina.

La Juventus di Massimiliano Allegri scalda i motori in vista della ripartenza del campionato. Il club bianconero ha un solo obiettivo: dare filo da torcere alle prime della classe e riacciuffare la testa della classifica generale di Serie A 2022/2023. Recuperare il terreno perduto è imperativo, onde evitare di mandare all’aria un obiettivo stagionale. Bisogna, però, fare i conti con le questioni interne che non sembrano affatto semplici da gestire.

Il terremoto in casa Juve è questione delle ultime settimane. Dopo gli sviluppi dell’inchiesta Prisma e la riapertura del ‘caso plusvalenze, tocca a Max Allegri tenere la squadra sgombra da pensieri che rischiano di minare la serenità dello spogliatoio. Proprio il tecnico, intanto, si sfrega le mani in vista della seconda parte di stagione.

Juventus, Paredes rischia il posto

Oltre a Federico Chiesa che viaggia spedito verso il rientro in campo, Allegri potrà presto contare anche su Paul Pogba. Il centrocampista francese, infortunato da inizio stagione a causa dell’infortunio al menisco che l’ha costretto all’operazione chirurgica, lavora alla Continassa per rientrare il prima possibile. Solamente nei giorni scorsi le sue condizioni sembravano destare qualche preoccupazione, ma nelle ultime ore il giocatore è tornato a correre sul campo del Training Center ed è sembrato in netto miglioramento.

Con il rientro di Pogba, in calendario entro la fine del mese di gennaio del nuovo anno, potrebbero seriamente mutare le gerarchie in mezzo al campo. Adrien Rabiot non si tocca e Manuel Locatelli sembra essere diventato indispensabile per il gioco dei bianconeri. E allora a chi toccherà accomodarsi in panchina? L’indiziato numero uno sembra essere Leandro Paredes. L’ex centrocampista del Paris Saint-Germain, reduce dalla vittoria al Mondiale in Qatar con l’Argentina del ct Scaloni, rischia seriamente il posto. Cosa accadrà al centrocampo della Juve? Intuirlo è semplice. Il ritorno in campo di Pogba, al momento, salvo clamorosi ribaltoni, significa una sola cosa: lo spostamento di Manuel Locatelli in cabina di regia con la conseguente esclusione di Paredes. L’argentino, nella prima parte di campionato, ha collezionato nove apparizioni in campo e zero gol. Un bottino decisamente troppo magro e che difficilmente gli varrà il posto assicurato.