L’Argentina festeggia, ma un dubbio allarmante preoccupa la Selección

In Argentina si continua a festeggiare per la vittoria dei Mondiali di Qatar 2022, ma sul futuro del Ct Scaloni mancano certezze.

Non sarà un Natale di luci rosse e scintillanti in Argentina, bensì giorni di decorazioni azzurre e bianche. I festeggiamenti della vittoria per i Mondiali di Qatar 2022 a distanza di 36 anni dall’ultima Coppa del Mondo alzata al cielo si sono mischiati con le riunioni familiari per il periodo natalizio e di fine anno generando un clima di cerimonia e allegria che durerà ancora per molto. Da Buenos Aires a Rosario proseguono le manifestazioni d’affetto per Messi e compagni ma ‘Ole’ ha sollevato un tema scottante.

Il noto quotidiano sportivo argentino fa presente che al momento mancano certezze sulla continuità del Ct Scaloni sulla panchina dell’Albiceleste. Giunto ad interim nel 2018, insieme ad Ayala, Aimar e Samuel ha costruito un progetto vicino alla perfezione e ha ottenuto i due più ambiti trofei: la Copa America 2021 e Qatar 2022.

Nonostante l’immagine insieme al Chiqui Tapia, presidente della Federazione argentina di calcio, e l’annuncio dello scorso settembre rispetto alla continuità dell’ex aiutante di Jorge Sampaoli, manca ancora nero su bianco per il futuro di Scaloni.

Argentina, il Ct Scaloni resta? Cercasi numi sul rinnovo

“Avremo La Scaloneta a lungo, abbiamo trovato un accordo per la continuità di Lionel Scaloni come Ct dell’Argentina fino al Mondiale del 2026”, aveva comunicato il presidente dell’AFA ma la verità è che il desiderio non ha trovato ancora firma su un foglio reale. Il tecnico chiaramente ha voglia di proseguire ma ci sono dei punti da chiarire, soprattutto dopo la vittoria di Lusail.

Come rivela ‘Ole’, ad oggi esisterebbero questioni economiche. Il Ct ha un contratto economico al ribasso rispetto a tanti colleghi di Nazionali e club. Vincere un Mondiale l’aiuta ad avere pretese maggiori. Poi c’è una questione familiare aperta, poiché moglie e figli dell’allenatore vivono in Spagna, a Mallorca e il Ct non intende averli lontano ancora per lungo tempo. A marzo ci sarà la prima reunion per i match organizzati dalla FIFA e la squadra cercherà di trasmettere ancora una volta a Scaloni quanto sia fondamentale per il progetto. Tutti fattori che aiuteranno a negoziare le migliori condizioni per la permanenza del tecnico, il quale non ha comunque mai messo in discussione la felicità per il ruolo che riveste.