Calibro Gasperini: il gps dell’Atalanta punta deciso in una direzione

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini è pronto ad imboccare nuovamente la rotta corretta per raggiungere l’Europa

Nelle prime quindici giornate l’Atalanta ha conquistato 27 punti. Bottino che ha garantito il sesto posto condiviso con la Roma prima della sosta Mondiale. Il rendimento non assicura la classificazione per le coppe internazionali. L’esperienza d’altro canto insegna. Un anno fa, dopo lo stesso numero di turni, gli orobici occupavano la quarta posizione con 31 punti. +6 sulla quinta piazza, uno in più sulla settimana.

Eppure, dopo cinque anni consecutivi in Europa il sogno si è interrotto, a causa del crollo verticale della seconda parte. Una flessione che ha impedito all’Atalanta di strappare la sesta qualificazione di seguito. I bergamaschi vogliono tornare a dare fastidio alle grandi dopo un anno sabbatico.

Atalanta, Gasperini attiva il gps per l’Europa: i nerazzurri non vogliono incappare in un’altra beffa

Gian Piero Gasperini vuole brindare al riscatto al termine della stagione. Rispetto ad un anno fa, l’Atalanta ha aumentato il bagaglio d’esperienza. La delusione dello scorso campionato, favorita dagli infortuni che hanno decimato la squadra in un momento delicato dell’anno, giocherà un ruolo importante in questo.

I nerazzurri non vogliono rimanere ancora dall’Europa. Durante questa sosta, Gasperini sembra aver inserito il gps per riportare i suoi a competere con più squadre più blasonate del Vecchio Continente. Dimostrazione ne sono le recenti prestazioni fornite contro avversarie di taglia europea.

L’Atalanta, nel giro di pochi giorni, ha perso ai calci di rigore contro i tedeschi dell’Eintracht Francoforte, avversario del Napoli a febbraio, dopo aver pareggiato per 2-2 nei tempi regolamentari. Successivamente, i nerazzurri hanno offerto prestazioni ancora più convincenti. Per prima cosa hanno superato per 3-0 il Nizza con le marcature di Hojlund, Zapata e Boga.

Venerdì, poi, hanno vinto in maniera convincente pure con il Betis. Al Benito Villamarin di Siviglia è giunta una vittoria schiacciante per 3-0 con gol di Muriel, de Roon ed Ederson. Il modo migliore per ritrovare la strada smarrita e dimenticare le perplessità emerse prima della sosta con le tre sconfitte consecutive contro Napoli, Lecce e Inter.