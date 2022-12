Cinque giocatori, nella prima parte della stagione, hanno fornito più malus che bonus: facciamo a meno di loro all’asta del fantacalcio.

Per le loro squadre rappresentano delle autentiche colonne portanti: titolari inamovibili che spesso rimangono in campo per tutti i 90 minuti. Al Fantacalcio, invece, sono stati addirittura deleteri. Parliamo di 5 specifici calciatori che, nella prima parte della stagione, hanno ampiamente deluso le aspettative di chi aveva deciso di puntare su di loro fornendo non soltanto prestazioni nella maggior parte dei casi incolori ma anche parecchi malus. Giocatori di cui possiamo fare a meno e che possiamo tranquillamente tagliare nel corso dell’asta di riparazione.

Partiamo da uno dei “cattivi” per antonomasia della Serie A, ovvero Sofyan Amrabat. Il marocchino, in queste settimane, ha disputato un ottimo Mondiale al punto da finire nei radar di mezza Premier League. In campionato, invece, ha registrato numeri quanto mai deludenti: nessun gol, 7 ammonizioni in 12 gare e una fantamedia negativa di 5.75. Dati che parlano chiaro, non serve aggiungere altro.

In questa particolare lista rientra anche Hans Hateboer, padrone semi-incontrastato in questi mesi della fascia destra atalantina. L’olandese, in 12 gare, ha messo a segno soltanto un gol. Zero, invece, i passaggi vincenti forniti ai compagni. Un bottino negativo, ulteriormente aggravato da un gran numero di prestazioni negative che hanno fatto scendere la fantamedia a livelli preoccupanti 5.79). Con il rientro di Davide Zappacosta, può finire in panchina. Facciamo a meno di lui.

Fantacalcio, malus e pochi gol: i nomi da evitare all’asta di riparazione

Maxime Lopez, in campo, tocca un’infinità di palloni: il tecnico del Sassuolo Dionisi lo considera il faro principe della squadra, la fonte da cui far sgorgare il gioco neroverde. Il problema, però, è che il francese in fase realizzativa è praticamente nullo mentre in fase di recupero del pallone spesso interviene in ritardo, meritandosi una sanzione disciplinare da parte dell’arbitro (5 cartellini gialli). Non basta? La fantamedia è da horror: 5.65.

Male pure Gianluca Mancini, titolare inamovibile nella Roma di Mourinho ma ben poco utile in termini fantacalcistici. Appena un assist in 15 partite a voto, a fronte di 4 ammonizioni e una fantamedia di 6.03. Passiamo, infine, a Filip Djuricic sbarcato alla Sampdoria nella scorsa estate con l’obiettivo di potenziare il reparto offensivo doriano. Il talento non gli manca ma fin qui non è riuscito a trascinare la propria squadra lontano dalle zone calde della classifica. Due centri in 15 partite, 5 ammonizioni e una fantamedia tutt’altro che scintillante (5.97). La Samp è in piena crisi, continuare a dare fiducia al trequartista rappresenta una scelta azzardata che rischia di non produrre i dividendi sperati.