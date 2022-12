Serie A, i cinque attaccanti che si rilanceranno nel girone di ritorno

Quali attaccanti potrebbero cambiare marcia nel girone di ritorno e rilanciarsi in vista della seconda parte della stagione? Massima attenzione alle possibili sorprese e anche alla situazione legata agli infortunati eccellenti

Dopo una prima parte di stagione decisamente deludente, Abraham è pronto a riprendersi la Roma e a recitare una parte da protagonista nella seconda parte della stagione. Piede sull’acceleratore e nuova mentalità per cercare di ritornare ai livelli della passata stagione. Mourinho punterà forte su di lui per cercare di spronarlo a ritrovare le giuste motivazioni e la giusta cattiveria agonistica. Il centravanti inglese sarà affiancato da Dybala, e il ritorno della Joya gli consentirà di rendersi maggiormente pericoloso in zona gol.

Occhi puntati anche sul ritorno di Lukaku. Il centravanti belga dopo una prima parte di stagione trascorsa in infermeria, e dopo un Mondiale da dimenticare, è pronto a trascinare l’Inter verso la rimonta scudetto. Nessun particolare allarme sulle sue condizioni fisiche. Salvo clamorosi colpi di scena, l’ex Chelsea tornerà a disposizione già dalla sfida della 16^ giornata contro l’Inter. Nessuna forzatura e nessuna corsa contro il tempo. Lukaku è pronto alla svolta totale nel girone di ritorno.

Stesso discorso anche per Vlahovic, fermo ai box ormai da mesi e alle prese con una fastidiosa pubalgia che ne ha condizionato anche il Mondiale in Qatar. Il centravanti serbo dovrebbe tornare in campo già dalla 16^ giornata, ma lo staff medico della Juventus potrebbe rimandare il suo ritorno di circa 7-10 giorni. A prescindere da questo, l’ex Fiorentina è già pronto a tornare al centro dell’attacco bianconero e rilanciare la Juventus nel girone di ritorno.

Serie A, cinque attaccanti a caccia di riscatto: ci sono anche Belotti e Origi

Da valutare anche la posizione di Belotti, apparso decisamente in ritardo di condizione nel girone d’andata, ma pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella seconda parte della stagione. Mourinho potrebbe utilizzarlo sia nel ruolo di vice Abraham, ma non è da escludere l’ipotesi due punti. Il Gallo ha già voglia di riscatto.

Infine, indice puntato anche su Origi, anche se l’ex Liverpool, come noto, nelle ultime ore ha riportato un nuovo guaio muscolare. Pioli aspetterà il centravanti belga per una seconda parte di stagione da protagonista.