Calciomercato Inter, Marotta pronto a calare il jolly: svelato il suo piano

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha in mente delle mosse di calciomercato per il futuro dei nerazzurri.

Come cambierà l’Inter, quando inizierà la sessione invernale di calciomercato? Difficile immaginarlo, ma ci sono due tematiche che negli ultimi giorni sono divenute protagoniste, fra entrate e uscite. Si tratta del futuro di Denzel Dumfries, il quale piace molto in Premier League. D’altro canto in entrata si vocifera dell’interesse verso Marcus Thuram, che avrebbe già fatto sapere al Borussia Monchengladbach di voler cambiare aria.

Ai microfoni di ‘Calciomercato.it’ in onda su ‘TVPlay’ su Twitch è intervenuto Vincenzo D’Angelo, giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ ed esperto del mondo Inter, il quale ha fatto il punto della situazione sullo stato dei fatti.

Il giornalista conferma che l’uomo di mercato dell’Inter per il momento potrà essere proprio Dumfries: “Difficile che si possa fare un’operazione che includa anche Mazraoui a gennaio. Tuttavia, in estate può essere sacrificato l’olandese. È una possibilità reale e piace anche al Bayern Monaco”.

Inter, D’Angelo su Dumfries e Thuram: la situazione del mercato

Quanto ci vuole per acquistare Dumfries? Almeno 60 milioni di euro, anche se l’Inter potrebbe trattare arrivando ai 55 milioni di euro. Lo conferma D’Angelo: “Non esistono giocatori che non sono cedibili. Tra l’altro l’Inter deve fare cassa, ma non necessariamente vendendo qualcuno dei big. L’abbiamo visto con Skriniar. L’Inter non ha chiuso le porte al PSG ma ha chiesto una cifra alla quale i francesi non si sono mai avvicinati. Mazraoui potrebbe essere il nome per sostituirlo”.

Sulla possibilità che in nerazzurro arrivi Marcus Thuram, il giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ ha dichiarato: “La storia dice che certe operazioni l’Inter le fa. Il giocatore non intende rinnovare coi tedeschi e nel frattempo sta migliorando molto. Thuram sa di piacere all’Inter, ma quando sei in scadenza arrivano tante squadre a corteggiarti. Quindi può finire in asta. L’Inter vuole muoversi già per anticipare almeno un accordo, trattandosi di un profilo di alto livello sia tecnico che economico. Prenderlo a zero, significherebbe fare una bella plusvalenza, quando sarà ceduto”.